Hessen: Darmstadt erhält zwei KI-Professuren

Von: Hanning Voigts

An der TU Darmstadt wird schon lange zu künstlicher Intelligenz geforscht, auf dem Bild sieht man einen Versuch mit Roboterarmen. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Mit Millionen aus seinem „Loewe“-Programm holt das Land Hessen ein prominentes Forscherehepaar aus den USA. Die beiden arbeiten zu Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz.

Die Technische Universität Darmstadt bekommt zwei vom Land Hessen finanzierte Professuren im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Wie das Hessische Wissenschaftsministerium mitteilte, wechselt das Forscherehepaar Anna Rohrbach und Marcus Rohrbach über das sogenannte Loewe-Programm des Landes aus den USA nach Hessen. Anna Rohrbach, die vor allem im Bereich der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine forscht, erhält eine mit zwei Millionen Euro ausgestattete „Startprofessur“, ihr Mann Marcus, der als Experte auf dem Gebiet der Bilderkennung gilt, bekommt drei Millionen Euro für eine sogenannte Spitzenprofessur. Die beiden Stellen laufen über sechs beziehungsweise fünf Jahre.

„Künstliche Intelligenz ermöglicht immer mehr Anwendungen in unserem alltäglichen und beruflichen Leben“, sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne). Mit dem Ehepaar Rohrbach kämen zwei Wissenschaftler:innen nach Darmstadt, die den „schon jetzt sehr starken Forschungssektor künstliche Intelligenz“ voranbringen würden, formulierte Dorn. Das Loewe-Programm lasse den Geförderten „großen Freiraum für ihre Forschungsideen“.

Hessen: Einer der Wissenschaftler kommt von Facebook

Marcus Rohrbach wechselt den Angaben zufolge vom Facebook-Mutterkonzern Meta an den Fachbereich Informatik der TU Darmstadt, um zu erforschen, wie KI-Anwendungen zuverlässiger werden können. Anna Rohrbach verlässt für ihre Stelle in Darmstadt demnach die University of California, um KI-Modelle zu entwickeln, die die Welt ähnlich erfassen wie Menschen und so besser mit ihnen kommunizieren können.

Loewe-Professuren fördern Spitzenforscher:innen gezielt am Anfang ihrer Karriere, um sie für den Wissenschaftsstandort Hessen zu gewinnen. (Hanning Voigts)