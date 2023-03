Hessen: CDU fordert Aufklärung von SPD-Politiker Marius Weiß

Von: Hanning Voigts

Die strafrechtlichen ermittlungen sorgen für Diskussionen im hessischen Landesparlament. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Die Ermittlungen gegen den SPD-Abgeordneten Marius Weiß wegen Urkundenfälschung ziehen Kreise im hessischen Landtag. Die CDU fordert, die Vorwürfe rasch aufzuklären.

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den SPD-Abgeordneten Marius Weiß wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung ziehen immer weitere Kreise im Hessischen Landtag. Holger Bellino, der politische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, nannte die Vorgänge am Freitag „besorgniserregend“. Ein Abgeordneter müsse „pflichtbewusst und vertrauenswürdig agieren“, besonders wenn er wie Weiß den Hamau-Untersuchungsausschuss leite, sagte Bellino. Er erwarte, dass Weiß umfassend dazu beitrage, dass die Vorwürfe schnell aufgeklärt werden können.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte am Mittwoch berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden gegen Weiß ermittelt, weil dieser seinen Parkausweis für die Tiefgarage des Landtages kopiert haben soll. Mit der laminieren Kopie soll seine Frau, die im Landtag arbeitet, auch an Plenartagen dort geparkt haben, obwohl das an diesen Tagen nur Abgeordneten erlaubt ist. Andere Mitarbeiter:innen müssen dann außerhalb parken. Die Staatsanwaltschaft hatte der Frankfurter Rundschau die Ermittlungen gegen einen Abgeordneten allgemein bestätigt, ohne Weiß’ Namen zu nennen.

Hessen: In der SPD gibt es Hoffnung, dass die Sache bald geklärt ist

Ein Sprecher der SPD-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender Weiß ist, teilte der FR mit, die Fraktion habe sich mit dem Fall befasst. Die Abgeordneten erwarteten, „dass die im Raum stehenden Vorwürfe schnell aufgeklärt werden und dass der betreffende Abgeordnete diesen Klärungsprozess aktiv unterstützt“. Zugleich verwies der Sprecher auf die Unschuldsvermutung. Aus SPD-Kreisen war zu hören, dass es Zuversicht gebe, dass die Angelegenheit schnell geklärt werden könne.

Ein Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl, wollte sich nicht zu dem Vorfall äußern. (Hanning Voigts)