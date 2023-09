Hessen: Bundeswehr sucht Freiwillige für den „Heimatschutz“

Von: Hanning Voigts

1200 Paar Bundeswehrstiefel müssen ab sofort von Freiwilligen gefüllt werden. Michael Schick © Michael Schick

Die Bundeswehr baut in Hessen ab sofort ein sogenanntes Heimatschutzregiment auf. Dafür werden Freiwillige gesucht – auch ohne militärische Ausbildung.

Die Bundeswehr sucht ab sofort Freiwillige für den Aufbau einer neuen Einheit in Hessen, eines sogenannten Heimatschutzregiments. Das 1200 Soldat:innen umfassende Regiment ist eine von sechs Einheiten im „Heimatschutz“, die derzeit bundesweit aufgestellt werden, um die Reserve der Bundeswehr zu verstärken. Die neuen Regimenter sollen vor allem aus ehemaligen Soldat:innen bestehen, die noch nicht in der Reserve aktiv sind. Sie sollen im Krisenfall kritische Infrastrukturen wie etwa Autobahnen, zentrale Gebäude oder Flughäfen sichern.

Die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, besonders aber der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die Landes- und Bündnisverteidigung bei der Bundeswehr wieder in den Fokus gerückt, sagte Oberst Siegfried Zeyer, Kommandeur des Landeskommandos Hessen der Bundeswehr, am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Hessischen Landtag. Der Frieden in Europa sei „eben nicht gottgegeben“, sagte Zeyer. Die Erkenntnis, dass man etwas für die Landesverteidigung tun müsse, setze sich in der Gesellschaft verstärkt durch. Eine Konsequenz aus dieser Erkenntnis sei die Schaffung der Heimatschutzregimenter, die auch in Krisen wie etwa einer Pandemie oder einer Flut wie im Ahrtal eingesetzt werden könnten.

Hessen: Auch Kriegsdienstverweigerer können sich mitmachen

In Hessen werden nun 1200 Freiwillige im Alter von 18 bis 57 Jahren gesucht, vor allem ehemalige Soldat:innen, aber auch militärisch Unerfahrene, die bereit sind, sich abends und am Wochenende an der Waffe ausbilden zu lassen. Im Oktober kommenden Jahres soll die Ausbildung beginnen. Da der Dienst im Heimatschutzregiment teils auch in Blöcken unter der Woche stattfindet, müssen die Arbeitgeber:innen der Freiwilligen sie bis zu zehn Tage pro Jahr freistellen. Damit das funktioniert, ist die Bundeswehr bereits auf Unternehmen und ihre Verbände zugegangen. Rund 200 Betriebe, darunter auch große wie Fraport, Helaba und Heraeus, haben bereits Erklärungen unterzeichnet, in denen sie ihre Bereitschaft dazu versichern.

In Zeiten des Fachkräftemangels könne es zu einem Problem werden, wenn Arbeitskräfte ausfielen, sagte Gunther Quidde von der IHK Hanau. Da die Bundeswehr aber auf die Unternehmen zugegangen sei, gebe es grundsätzlich eine hohe Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen. David Rauber vom hessischen Städte- und Gemeindebund wies darauf hin, dass Reservist:innen oft besonders gute und autonom denkende Beschäftigte seien.

Hessen: Rechtsextreme müssen draußen bleiben

Grundsätzlich sucht die Bundeswehr nur Freiwillige, die nicht bereits beim THW oder der Freiwilligen Feuerwehr engagiert sind, da die Heimatschutzregimenter zusätzliche Kräfte bilden sollen. Wie bei anderen Reservist:innen der Bundeswehr werden Verdienstausfälle bezahlt.

Der Bewerbungsprozess für das neue Regiment ist aufwendig. Alle Interessierten müssen ihre Motivation und ehemalige Kriegsdienstverweigerer zusätzlich ihres Sinneswandel erklären; der Geheimdienst der Bundeswehr, der Militärische Abschirmdienst (MAD), will zudem mit Sicherheitsüberprüfungen dafür sorgen, dass keine Rechtsextremen in die Einheit kommen. (Hanning Voigts)

Interessierte am „Heimatschutz“ können sich bei der Bundeswehr melden unter der Nummer 0611 / 799 81 11.