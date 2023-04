Hessen: Bund soll Länder bei Krankenhausreform einbinden

Von: Hanning Voigts

Teilen

Viele Krankenhäuser sind durch die Coronavirus-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Foto: dpa © dpa

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein lädt die Gesundheitsbranche zum „Versorgungsgipfel“ ein und stellt Forderungen an den Bund. Die Opposition äußert sich enttäuscht.

Bei der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten Krankenhausreform sollten die Länder nach dem Willen der hessischen Landesregierung eng eingebunden werden. Man habe eine „Herkulesaufgabe“ vor sich, bei der Bund und Länder an einem Strang ziehen müssten, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag im Anschluss an einen sogenannten Versorgungsgipfel, zu dem Rhein und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) Vertreter:innen der hessischen Krankenhäuser, Krankenkassen, Apotheken und Kommunen in die Staatskanzlei eingeladen hatten. Man habe bei den Interessen der Beteiligten „hineinhorchen“ wollen, begründete Rhein das Spitzentreffen.

Lauterbachs Pläne gehen nach den Worten des hessischen Regierungschefs bereits an vielen Stellen in die richtige Richtung, etwa bei der Einteilung von Krankenhäusern in drei Versorgungsstufen oder die Schaffung bundesweit einheitlicher Leistungsgruppen. Dabei müsse aber darauf geachtet werden, dass die Gesundheitsversorgung in der Fläche gewährleistet sei, forderte Rhein.

Hessen soll laut Ministerpräsident Rhein wieder die „Apotheke Europas“ werden

Auf dem Gipfel sei zudem über die Fachkräftesicherung in der Pflege und über die Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten gesprochen worden, berichtete er. Noch vor kurzem habe er sich nicht vorstellen können, „dass Husten- und Fiebersäfte für Kinder nicht verfügbar sind“.

Es sei ein „erster Schritt“, dass der Bund nun mit einem eigenen Gesetz gegensteuern wolle. Nach seinem Willen solle Hessen, wo viele Pharmaunternehmen sitzen, wieder die „Apotheke Europas“ werden, formulierte der CDU-Politiker.

Hessen: Dank von den Ärzten, Kritik aus der Opposition

Gesundheitsminister Klose sagte, ohne strukturelle Veränderungen in der Krankenhauslandschaft könne die hohe Qualität der Versorgung nicht aufrechterhalten werden. Hessen tue bereits viel, um die seit der Coronavirus-Pandemie unter Druck geratenen Krankenhäuser zu unterstützen. So gebe das Land ihnen bis Ende 2024 allein eine Milliarde Euro für Investitionskosten dazu.

Frank Dastych, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, dankte Rhein für den Gipfel. Es sei wichtig, die ambulante Versorgung durch niedergelassene Ärzt:innen nicht zu vergessen, sagte Dastych. Ab 2030, wenn alle sogenannten Babyboomer in Rente seien, würden in Hessen etwa 1000 Hausärzt:innen und 750 Fachärzt:innen fehlen.

Hessen: Bis 2030 werden Hunderte Ärztinnen und Ärzte fehlen

„Das können wir so sehenden Auges nicht akzeptieren“, mahnte Dastych. Christian Höftberger, Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, sagte, seine Branche befinde sich „mitten in einem Strukturwandel“. Er sei froh, dass die Landesregierung die hessischen Interessen in Berlin vertrete, so Höftberger.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Günter Rudolph, warf Rhein und Klose vor, nur Eigenlob vorzutragen. Statt Forderungen an den Bund habe man von einem Versorgungsgipfel „konkrete Antworten und Lösungen für Hessen erwartet“, kritisierte Rudolph. Die hessischen Krankenhäuser seien an der absoluten Belastungsgrenze. (Hanning Voigts)