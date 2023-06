Hessen: Bündnis fordert Wohnraumoffensive

Von: Gregor Haschnik

Das Bündnis Mietenwahnsinn prangert den starken Anstieg bei den Mieten an und verlangt unter anderem, die Sozialbindung bei geförderten Wohnungen zu entfristen.

Das Bündnis Mietenwahnsinn-Hessen fordert die Parteien mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Oktober auf, sich viel stärker dem Thema Wohnen zu widmen. Wohnungspolitik sei Sozialpolitik und dürfe nicht dem Markt überlassen werden, appelliert das Bündnis. Es beklagt, dass sich die dramatische Situation für viele Mieter:innen mit der Inflation weiter zuspitze. Der Anstieg der Mieten gehe ungebremst weiter.

Die schwarz-grüne Landesregierung habe das in ihrem Koalitionsvertrag formulierte Ziel, „dass alle Menschen in Hessen eine gute Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finden können“, bei weitem nicht erreicht. Der Zusammenschluss kritisiert besonders, dass die Zahl der Sozialwohnungen in den vergangenen 30 Jahren halbiert wurde und nach einer Trendumkehr von 2018 bis 2022 nur von 80 300 auf 82 160 stieg. Dem Bündnis gehören rund 40 Wohlfahrtsverbände, Mieter:inneninitiativen, Gewerkschaften und andere Gruppen an, darunter der DGB Hessen-Thüringen, die Diakonie Hessen, der Landesverband des Deutschen Mieterbunds und der Allgemeine Studierendenausschuss der Goethe-Universität.

Konkret plädiert Mietenwahnsinn-Hessen unter anderem für eine zeitlich unbefristete Sozialbindung bei geförderten Wohnungen, steuerliche und andere Vorteile durch eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit und eine Kapitalaufstockung bei der landeseigenen Nassauischen Heimstätte, um viel mehr Sozialwohnungen zu bauen. Jährlich seien davon mindestens 10 000 neue notwendig, um die Lage zeitnah zu verbessern, schätzt das Bündnis angesichts von etwa 50 000 Menschen auf den Wartelisten.

Die Kosten für die aus Klimaschutzgründen notwendigen energetischen Sanierungen müssten zwischen Vermieter:innen, Mieter:innen und der öffentlichen Hand gerecht aufgeteilt werden. Haushalte mit geringem Einkommen dürften durch Modernisierung nicht zu stark belastet werden, weshalb es auch hier sozial ausdifferenzierte Landesförderprogramm brauche.

Das Bündnis spricht sich zudem aus für die Vergabe öffentlicher Grundstücke vorzugsweise an genossenschaftliche und gemeinnützige Wohnungsgesellschaften, Maßnahmen insbesondere gegen spekulativen Leerstand und ein flächendeckendes Angebot an kommunalen Fachstellen, um Wohnungsverlust zu verhindern,

Die Landesregierung hat ihre Wohnungspolitik entgegen der Kritik als erfolgreich bezeichnet. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) verwies etwa darauf, dass 2021 erstmals wieder mehr Sozialwohnungen errichtet wurden, als aus der Bindung fielen, und im vergangenen Jahr 1600 weitere hinzugekommen seien. Kürzlich hatte er mitgeteilt, die Förderkonditionen für den Bau von Sozialwohnungen hätten sich verbessert. Darlehensbeträge und Finanzierungszuschüsse sind demnach im Schnitt um 30 Prozent gestiegen. Darlehen blieben für bis zu 25 Jahre zinsfrei, bei Wohnraum für Studierende und Auszubildende für bis zu 40 Jahre. Energieeffizientes Bauen wird mit einem Zuschuss von bis zu 150 Euro pro Quadratmeter gefördert.

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist äußerst angespannt; die Mieten sind gerade in den Ballungsräumen hoch. Das zeigt sich auch daran, dass 2022 in Hessen 130 000 von 1,4 Millionen Haushalten mindestens die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgaben, etwa 134 000 zwischen 40 und 50 Prozent. Empfohlen wird, wenn möglich höchstens 30 Prozent des Einkommens für die Warmmiete auszugeben.