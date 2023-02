Hessen: Brücken über Salzbachtal und Rhein werden fertig

Von: Jutta Rippegather

Die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden. Autobahn GmbH © Autobahn GmbH

Das Bauprogramm für Autobahnen ist vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt bei der Sanierung oder dem Ersetzen maroder Brücken.

Der Höhepunkt des Jahres wird in Sachen Brücken die Inbetriebnahme des südlichen Teils der Salzbachtalbrücke im September sein. Auch die Fertigstellung der Schiersteiner Brücke im Dezember wird für massive Entlastung der Innenstädte von Mainz und Wiesbaden sorgen. Ein weiteres herausragendes Vorhaben ist die Auftragsvergabe für den Riederwaldtunnel in Frankfurt, sie soll Ende des Jahres erfolgen. Das sind drei der wichtigsten Punkte auf der Liste des aktuellen Bauprogramms, das die bundeseigene Autobahngesellschaft am Dienstag vorstellte. Der Investitionsschwerpunkt der für Rheinland-Pfalz, Saarland und Südhessen zuständigen Niederlassung West liegt in Hessen. Die Hälfte der insgesamt 200 Millionen Euro für das Bundesland fließt in den Brückenbau. Zehn Konstruktionen werden in diesem Jahr fertig. Sie stammen aus den 60er und 70er Jahren, als es noch nicht so viel Verkehr und so schwere Lastwagen gab, und deshalb filigraner gebaut wurde. Sprich: Die winterlichen Salzstreuorgien und dicken Brummis haben den dünnen Betondecken und Stahlbauten stark zugesetzt.

Die neuen Brücken werden robuster sein, und der Einsatz aggressiven Salzes sei auch geringer geworden, hieß es am Dienstag. 100 Jahre würden die Konstruktionen von heute mit Sicherheit halten. Hier ein Ausschnitt der Vorhaben, die fertig werden, neu anfangen oder fortgesetzt werden.

A643: Auf der Rheinbrücke Schierstein soll spätestens Ende des Jahres der Verkehr rollen.

A60/A67 : Am Rüsselsheimer Dreieck wird der Ersatzneubau der Verbindungsrampen Darmstadt–Mainz und Mainz–Frankfurt fertig.

A5/A67 : Darmstädter Kreuz: Die Erneuerung der Brückenbauten neigt sich dem Ende zu.

A66: Die Südbrücke der neuen Salzbachtalbrücke wird ab September wieder befahrbar sein. Wenn alles nach Plan geht.

A480: Die Erneuerung der Fahrbahn zwischen Gießener Nordkreuz und Reiskirchener Dreieck ist nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen.

Neu beginnen in diesem Jahr folgende Vorhaben:

A3: Die komplette Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Autobahndreieck Mönchhof und dem Wiesbadener Kreuz.

A5: Hier kommt es zu einer grundhaften Erneuerung am Gambacher Kreuz inklusive zweier Brücken.

A66: Die Überführung an der Anschlussstelle zur A648 im Autobahndreieck Eschborn wird neu gebaut. In der Zwischenzeit rollt der Verkehr über eine provisorische Brücke.

A661: Die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Neu-Isenburg und Langen wird saniert.

A661: Es wird eine neue Brücke an der Anschlussstelle Eckenheim, Fahrtrichtung Bad Homburg, gebaut.

Die Arbeiten an diesen Projekten gehen weiter:

A3/A67: Rund um die neue Verbindungsrampe Frankfurt–Darmstadt/Mönchhofdreieck steht bis Juni 2024 der Rückbau und Abbruch der alten Bauwerke an.

A3: Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und Entwässerung zwischen den Anschlussstellen Idstein und Limburg-Süd dauern noch bis September 2024 an.

A5/A67: Am Darmstädter Kreuz gehen die Arbeiten ebenfalls weiter. Die Südrampe und das Zentralbauwerk befinden sich kurz vor Fertigstellung. Ende 2024 soll der Brückenbau beendet sein, ein Jahr später die Südrampe.

A60/A63: Der Neubau der Straßenbrücken im Autobahnkreuz Mainz-Süd dauert bis Ende 2024.

A60/A67 : Am Rüsselsheimer Dreieck werden die Verbindungsrampen Darmstadt–Mainz und Mainz–Frankfurt erneuert. Die beiden Rampenbauwerke sind verstärkt. Die Rodungsarbeiten und die Baufeldfreimachung sind abgeschlossen. Derzeit werden Kampfmittelsondierungen im Baufeld vorgenommen. Die Arbeiten an den Neubauten beginnen in diesem Frühjahr und sind bis Ende 2026 terminiert.