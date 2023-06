Hessen: Kritik an Reform zur „Hessendata“-Software

Von: Hanning Voigts

Aktuell darf die hessische Polizei die Palantir-Software nur eingeschränkt nutzen. Foto: dpa © dpa

Die hessische Landesregierung will den Einsatz einer Analysesoftware vom US-Konzern Palantir verfassungskonform machen. Die Opposition stört sich am Vorgehen.

Das Urteil bedeutete eine herbe Niederlage für die hessische Landesregierung. Mitte Februar entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Nutzung der Software„Hessendata“ seitens der Polizei gegen die Verfassung verstößt. Das von der US-Firma Palantir für Hessen angepasste und 2017 in Betrieb genommene Programm ermöglicht die automatisierte Analyse großer Datenmengen und erlaubt es der Polizei, alle möglichen Daten für ihre Ermittlungen heranzuziehen.

Kritiker:innen war Hessendata stets suspekt, weil sie befürchteten, dass dabei Unschuldige ins Visier geraten könnten. Nun hatten die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die Humanistische Union und andere Organisationen, die in Karlsruhe geklagt hatten, es schwarz auf weiß: Paragraf 25a des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), der die Datenanalyse mit Hessendata „in begründeten Einzelfällen“ erlaubt, ist verfassungswidrig und muss bis Ende September geändert werden.

Hessen: Sensible Reform per Änderungsantrag

Diese Reform will die schwarz-grüne Koalition in der kommenden Woche durchs Parlament bringen. Doch die Art und Weise, wie das geschehen soll, stößt auf Kritik: CDU und Grüne haben die Neufassung des Paragrafen 25a nämlich über einen sogenannten Änderungsantrag in ein bereits seit März vergangenen Jahres in der Beratung befindliches Gesetzespaket eingefügt, das unterschiedliche Regelungen im Bereich der Polizei und des Verfassungsschutzes neu fassen soll. Im Innenausschuss und in einer Expertenanhörung wurde dieses Gesetz bereits mehrfach kontrovers diskutiert.

Obwohl dieses Vorgehen formal zulässig ist, stellt es für Teile der Opposition im Landtag einen Verstoß gegen parlamentarische Gepflogenheiten dar. Es sei unwürdig für den Landtag, „derart gravierende Änderungen“ ohne eine erneute Anhörung von Sachverständigen durchzuboxen, sagte Günter Rudolph, Fraktionschef der SPD im Landtag, der Frankfurter Rundschau. Eine solche Gesetzesreform müsse „ordentlich beraten werden, mit Anhörung und Experten“.

Hessen: „Das ist alles mir heißer Nadel gestrickt“

Torsten Felstehausen, innenpolitischer Sprecher der Linken, sagte der FR, wenn es um Grundrechte gehe, könne der Landtag nicht ohne Sachverständige „im Blindflug“ entscheiden. „Das ist alles mit heißer Nadel gestrickt in einem so sensiblen Bereich, es ist unwürdig, das am Donnerstag so zu verabschieden“, sagte Felstehausen. Anstatt an einem sowieso schon komplexen Gesetzesvorhaben weiter „rumzudoktern“, müsse die Koalition ein ganz neues Gesetz vorlegen.

Der FDP-Innenpolitiker Jörg-Uwe Hahn bewertete die Lage differenzierter: Nach dem Urteil aus Karlsruhe habe er selbst CDU und Grüne aufgefordert, die Anforderungen an die Nutzung von Hessendata ohne Verzug umzusetzen, sagte Hahn der FR. Er ärgere sich aber, dass der entsprechende Änderungsantrag erst jetzt komme und der Opposition kaum Zeit lasse, ihn zu prüfen. „Man hätte das früher vorlegen können und müssen, wenn man sich in der Koalition einig gewesen wäre“, formulierte Hahn.

Hessen: Scharfe Kritik von der Humanistischen Union

Die Humanistische Union (HU), die gegen die Nutzung von Hessendata geklagt hatte, hat den Abgeordneten des Landtages derweil einen offenen Brief geschrieben, in dem es heißt, ein „Schnellverfahren“ zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts sei intransparent und undemokratisch. Es gehe um „Angelegenheiten, die der öffentlichen Debatte bedürfen, wenn man den Begriff Demokratie ernster nehmen möchte“, so die Bürgerrechtsorganisation.

Die Bürger:innen und die Zivilgesellschaft würden vom Gesetzgebungsverfahren ausgeschlossen, wenn es keine erneute öffentliche Anhörung gebe. Darüber sei man empört, heißt es in dem Brief der HU weiter.

Hessen: Die Grünen verteidigen ihr Vorgehen

Die Koalition verteidigt ihr Vorgehen unterdessen. Das Urteil aus Karlsruhe sei gekommen, „als im Landtag bereits ein umfangreiches Gesetzgebungsverfahren zu den Sicherheitsgesetzen lief“, sagte die grüne Innenpolitikerin Eva Goldbach. Wegen der Ende September auslaufenden Frist habe man beschlossen, die Änderungen noch mit in dieses Verfahren einzubringen. (Hanning Voigts)