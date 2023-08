Hessen: Brandbrief wegen Semesterticket

Von: Jutta Rippegather

Das Deutschlandticket wirft das System durcheinander. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Studierenden können nicht länger auf eine bundesweite Lösung zum D-Ticket warten. Sie appellieren an die Landesregierung, die Solidarlösung zu retten.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Goethe-Uni Frankfurt ist in der Bredouille. Grund ist das Deutschlandticket. Der „erhebliche finanzielle Vorteil“, mit dem sich das Solidarmodell Semesterticket bislang begründete, ist damit perdu. 49 Euro sind gerade mal zehn Euro mehr als das aktuelle Frankfurter Semesterticket kostet, ein Pflichtticket für alle Studierenden. Mit dem Vorteil der bundesweiten Gültigkeit, während das bisherige lediglich zu Fahrten im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berechtigt. „Wir würden sehr gerne das Solidarmodell behalten“, versichert Bastian Schindler vom Asta-Verkehrsreferat am Montag der Frankfurter Rundschau. „Doch wir haben die rechtliche Grundlage nicht mehr.“

Rechtlich unsichere Lage

In einem Brandbrief hat der Asta sich jetzt an die Landespolitik gewandt. „Mit der dringenden Forderung, unserem Semesterticket wieder eine sichere rechtliche Grundlage zu bieten.“ Der Bundesverkehrsminister verhindere beziehungsweise verzögere ein bundesweites studentisches Deutschlandticket. „Daher muss unser Semesterticket deutlich günstiger werden, um weiterhin allen Studierenden die Möglichkeit zu bieten, sich die tägliche Fahrt zur Uni leisten zu können, und damit der erhebliche Vorteil wieder sichtbar wird.“

Das hessische Verkehrsministerium hingegen ist optimistisch, dass die Gespräche mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Erfolg führen. Das Land setzt weiter auf eine bundesweite Lösung, man sei auf einem guten Weg. „Die Problematik beschränkt sich nicht auf Frankfurt und wurde bereits in der laufenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Deutschlandticket erörtert“, sagt Wolfgang Harms, Sprecher von Minister Tarek Al-Wazir (Grüne), auf Anfrage. „Die Länder sehen sich in ihrer gemeinsamen Position bestätigt, dass es eines bundesweiten Solidarmodells in Form eines um 40 Prozent auf 29,40 Euro verbilligten Deutschlandtickets für Studierende bedarf.“

Dies hätten sie den Vertreter:innen des Bundes in der Arbeitsgruppe bereits deutlich gemacht. Ein solches Solidarmodell wäre nach Kalkulation der Länder nach dem jetzigen Modus – Vollabnahme und sechsmonatige Laufzeit – „erlösneutral“. Hessen hofft, dass der Koordinierungsrat auf seiner nächsten Sitzung Ende August einen entsprechenden Beschluss fasst, um dieses Problem zu lösen.

Solidarmodell Das Semesterticket wird generell auf dem Studierendenausweis der jeweiligen Hochschule dargestellt. Es kostet extra zu den Sozialbeiträgen. Die zeitliche Gültigkeit beträgt grundsätzlich sieben Monate. An einzelnen Hochschulen gibt es Abweichungen. Die räumliche Gültigkeit ist unterschiedlich. Gleiches gilt für den Preis. Frankfurter:innen zahlen mehr, was mit dem besseren Angebot in der Stadt begründet wird. Auf Basis des Deutschlandtickets soll es ein bundesweites Semesterticket geben. Zur Überbrückung hat das Land Hessen zum 1. Juni für zehn Euro ein Semesterticket-Upgrade eingeführt. Wer Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, kann seit dem 1. August 2023 ein vergünstigtes Deutschlandticket für 31 Euro kaufen. Der Name des Angebots lautet „Hessenpass mobil“. jur

Dass die Unsicherheit die Asten in die Bredouille bringt, sei der Landesregierung bewusst, sagt Harms. „Wir bedauern, dass durch das Zögern des Bundes für viele Studierendenvertretungen eine schwierige Situation entsteht.“

Dem Vorstandskollektiv und Verkehrsreferat des Asta der Goethe-Uni ist das zu ungewiss. „Geben Sie uns die Zusage, das Semesterticket zu erhalten – unabhängig von den Machtspielen der Bundespolitik“, fordern sie in ihrem Brief. „Finanzieren Sie jetzt die Reduktion des Semesterticketpreises, bis ein deutschlandweites Modell ermöglicht wird.“ Die Zeit dränge, bis Ende dieses Monats müsse eine Lösung auf den Tisch. „Andauernde Inaktivität treibt uns weiter in eine Verlustsituation für alle Akteure.“

Neuer Preis

Wie aus dem Schreiben hervorgeht, hat der RMV unter Beachtung des Deutschlandtickets einen neuen Preis für alle hessischen Asten errechnet. Der läge in Frankfurt bei 25,80 Euro – ein hinreichender Preisvorteil, der die Rechtssicherheit wieder herstellen würde. Bedingung für eine solch umfassende Reduzierung sei, dass das Land sie ausfinanziert. Ohne diese Unterstützung entgingen dem RMV Millioneneinnahmen aus den Semestertickets, die dann gekündigt werden müssten. Für finanzielle Hilfe müsse das Land dann ohnehin aufkommen, heißt es in dem Schreiben an Al-Wazir, Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) und die Landtagsfraktionen.

Bundeseinheitliches Ticket

Mit einem bundeseinheitlichen Semesterticket für 29,40 Euro wäre der AStA auch zufrieden, betont Sebastian Schindler vom Verkehrsreferat. „Wir würden das nicht blockieren.“ Doch noch besser sei eine Zusage des Landes. Schließlich mache die Koppelung an den Preis des Deutschlandtickets das Konstrukt fragil. Für die Studierendenvertreter vor Ort würde sich der Einfluss auf die Preisgestaltung mindern, befürchtet er. Ihr Verhandlungspartner wäre dann nicht mehr der RMV, sondern die Behörde von Bundesverkehrsminister Wissing.