Hessen bleibt Hessen

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Da will die ganze Landespolitik dabeisein: Hessentag in Pfungstadt. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Es ist Hessentag und alle sind dabei. Die Regierung prahlt mit ihren Erfolgen, die FDP verteilt Rückgrat und der Fleischerverband feiert die Fleischwurst. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Klar, es ging diese Woche auch um harte politische Themen im hessischen Landtag. Wie immer. Es wurde sich über den Umgang mit Polizist:innen aufgeregt, die in Nazi-Chatgruppen waren (kurz gesagt: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass so jemand einfach mal achtkantig rausfliegt), es wurde über den mutmaßlichen SPD-Parkscheinsünder Marius Weiß gestritten (kurz gesagt: dämlichster denkbarer „Fehler“) und über die Zukunft des ÖPNV (kurz gesagt: nicht so rosig und für alle kostenlos, wie es in der Klimakrise Sinn ergäbe). Aber so richtig umgetrieben hat die Landespolitik in dieser Woche vor allem eins: Der Hessentag.

Der 60. Hessentag in Pfungstadt, klar, da will jede was zu gesagt haben, da will jeder dabei gewesen sein. Volksfest, gute Laune, Riesenrad, Trachten und Heimatgefühl, das wärmt in Krisenzeiten und ist praktisch in einem Wahljahr. Und entsprechend sind viele Pressemitteilungen in dieser Woche ausgefallen. „Hessen hat sich trotz der schweren Krisen auch in den vergangenen fünf Jahren dynamisch entwickelt“ ist zum Beispiel die zentrale Botschaft von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) nach einer Sitzung des Kabinetts in Pfungstadt. Und dann wird aufgezählt, in wie vielen Bereichen Schwarz-Grün alles richtig mache: Digitalisierung im ländlichen Raum, Bildung, Arbeitsmarkt, Naturschutz und so weiter. All das teilen Rhein und Al-Wazir natürlich nur wegen des Hessentages mit, nicht wegen der Wahl. Zwinker, zwonker.

Auch wer Hessen lobt, will wieder in den Landtag

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) ließ mitteilen, der Hessentag führe „die Menschen aus allen Regionen unseres Landes zusammen“ und zeige, „wie traditions- und facettenreich Hessen ist“. Das stimmt natürlich, aber was eben auch stimmt: Astrid Wallmann will wieder ins Parlament dieses facettenreichen Landes einziehen. Und daran dürfte sie auch auf dem Hessentag mal gedacht haben.

Womit wir bei den Jungen Liberalen wären. Die haben den Grünen nämlich in dieser Woche während ihrer öffentlichen Fraktionssitzung in Pfungstadt „ein Rückgrat überreicht“, wie die FDP-Jugend schreibt. Die Ökopartei habe inakzeptablerweise „den Weg des politischen Opportunismus eingeschlagen“ und in der Koalition mit der CDU ihr politisches Rückgrat verloren. Als Beispiel nennen die JuLis das Wahlrecht ab 16, und obwohl es uns nicht leicht fällt, müssen wir sagen: Da haben sie einen Punkt, die jungen Wilden von der marktradikalen Partei. Die Grünen sind nämlich für das Wahlalter 16, haben aber aus Koalitionsdisziplin mehrfach dagegen gestimmt.

Die FDP findet, der Rubel müsse rollen

Der größte Marktradikale von ganz Hessen, FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas, teilte übrigens anlässlich des Hessentages seine große Sorge mit, Volks- und Stadtfeste könnten aussterben, weil nervige Anwohner:innen auf Lärmobergrenzen klagen. Bei so einem Fest, das zum Kulturgut gehöre und außerde, die Innenstadt belebe, dürfe es auch mal lauter sein, befand Naas. Wie lautet gleich die Kernbotschaft der FDP? Der Rubel muss ungestört rollen.

Auch so, bevor wir’s vergessen: Ministerpräsident Rhein hat auf dem Hessentag auch an der Siegerehrung der 5. Hessischen Fleischwurstmeisterschaft teilgenommen. Gewonnen hat die Fleischerei von Klaus Frühling aus Büdingen. Eine Sensation! Na dann: Mahlzeit. (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf