Hessen bietet Schutz für afghanische Familie

Von: Jutta Rippegather

Verzweifelte Menschen versuchten im August 2021, über den Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul vor den Taliban zu fliehen. © AFP

Das Aufnahmeprogramm für 1000 Angehörige startet. Doch Papiere bei den Taliban zu organisieren ist aufwendig, sagt eine Betroffener.

Auf diese Nachricht hat Abdul N. seit vergangenen Herbst gewartet: Hessen startet das Landesaufnahmeprogramm für afghanische Familienangehörige. Donnerstag, 15. Juni, geht es los. Dann können in Hessen lebende Afghaninnen und Afghanen online den Antrag stellen, ihre Angehörigen zu sich zu holen, teilte Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch mit. „Wir nehmen unsere Fürsorge für Familien ernst und ermöglichen ihnen so ein gemeinsames, freies und sicheres Leben.“

In Istanbul gestrandet

Acht Monate sind seit der Ankündigung des Programms vergangen. Die Papiere für sich hat Abdul N. vorbereitet, jetzt geht es darum, die notwendigen Unterlagen für seine Familie zu beschaffen – vier minderjährige Geschwister, Vater und Mutter. Das älteste Kind, 17 Jahre alt, hat sich inzwischen eigenständig auf den Weg gemacht, ist in Istanbul gestrandet. „Ich mache mir große Sorgen, dass ihm was passiert“, sagt Abdul N., der jüngst den Einbürgerungstest bestand und eine Zusage seines Vermieters erhielt, dass die Familie eine größere Wohnung bekommen könnte.

Doch so weit ist es noch lange nicht. Wenn überhaupt. Das Programm ist auf 1000 Personen begrenzt. Keiner weiß wie lange die Behörden in Afghanistan benötigen, um die notwendigen Papiere herauszurücken. „Das dauert bei den Taliban“, sagt der 25-Jährige, über den die Frankfurter Rundschau erstmals im Dezember berichtet hatte. Ein Jahr für einen Reisepass sei keine Seltenheit. Seine Familie muss demnach weiter in Angst leben. Zwei seiner älteren Brüder haben die Taliban ermordet, weil sie nicht kooperieren wollten. Der Rest der Familie wechselt aus Sicherheitsgründen regelmäßig die Wohnung.

Landesprogramm Das Kontingent beträgt 1000 Personen. Priorität genießen Ehepartner;innen, Verwandten ersten und zweiten Grades sowie Ehepartner:innen und minderjährigen Kinder, die sich in Afghanistan oder in einem der Anrainerstaaten (China, Iran, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan) aufhalten. Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung sind von der Verpflichtungserklärung des Antragstellers ausgenommen. Das Land übernimmt die Flugkosten. Antragformulare und Informationen sind auf der Homepage des Regierungspräsidium Gießen zu finden. Die Behörde bietet unter 06 41 / 3 03 22 99 telefonische Beratung. jur https://rp-giessen.hessen.de/

Abdul N. (der Name ist zum Schutz abgekürzt) ist 2015 nach Deutschland gekommen. Auch er war in das Visier der Taliban geraten. Nach einer Ausbildung zum Fachlageristen arbeitet er seit drei Jahren bei einer Firma in Limburg – inzwischen als stellvertretender Teamleiter im Lager. Ohne diesen gut bezahlten Job hätte die Familie keine Chance. Der 25-Jährige muss sich verpflichten, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.

Das kritisiert die Linke im Landtag: Das Landesaufnahmeprogramm komme fast zwei Jahre zu spät, setze hohe bürokratische Hürden und mache das Nachholen von Angehörigen vom Geldbeutel abhängig, urteilte Saadet Sönmez, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion. Auffällig sei auch der Zeitpunkt des Starts: „Nach dem Einknicken ihrer Partei hinsichtlich der menschenrechtsverachtenden Reformpläne des europäischen Asylsystems schicken sich die hessischen Grünen offensichtlich nun an, kurz vor der Landtagswahl noch ihr Image aufzupolieren.“