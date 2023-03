Hessen: Bessere Luftqualität in den Städten

Von: Jutta Rippegather

Viel Verkehr auf dem Rhönring in Darmstadt. © Rolf Oeser

Die Grenzwerte beim Stickstoffdioxid sind an sämtlichen Messstellen eingehalten. Kein Anlass, die Hände jetzt in den Schoß zu legen.

Der Trend zu besserer Luft in Hessens Städten setzt sich fort: Zum zweiten Mal hinterein-ander wurden im vorigen Jahr überall die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten. Dies geht aus dem lufthygienischen Jahreskurzbericht hervor, den das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag veröffentlicht hat.

Nachhaltige Mobilität fördern

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) wertet dies als politischen Erfolg. „Unsere Luftreinhaltepläne zeigen Wirkung. Wichtig ist es nun, diesen Weg mit den Kommunen weiterzugehen und für mehr nachhaltige Mobilität zu sorgen.“

HLNUG-Präsident Thomas Schmid betonte die Notwendigkeit, die Luftqualität weiterhin kontinuierlich an vielen verschiedenen Standorten zu erfassen und weiterhin Emissionen – vor allem aus dem Autoverkehr und der Wärmeerzeugung – zu mindern. „Das hilft nicht nur der Gesundheit, sondern auch beim Klimaschutz.“ Dem Bericht zufolge sanken die Stickstoffdioxidwerte im Schnitt um etwa sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Selbst die höchstbelasteten Standorte, die Schiede in Limburg und die Hügelstraße in Darmstadt, liegen mit 39 beziehungsweise 38 Mikrogramm pro Kubikmeter knapp unterhalb des Grenzwerts von 40 Mikrogramm im Jahresmittel. In den vergangenen vier Jahren sind die Werte hessenweit je nach Standort um 20 bis 50 Prozent gefallen. In Gießen, Offenbach oder Wiesbaden liegen sie selbst an den höchstbelasteten Straßen nur noch bei maximal 32 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wenig tat sich bei der Konzentration mit Feinstaub der Fraktionen PM10 und PM2,5, die schon seit vielen Jahren unterhalb der Grenzwerte liegen.

Feinstaub unter Grenrwert

Die höchstbelasteten Standorte für PM10 waren die Untere Grenzstraße in Offenbach und die Fünffensterstraße in Kassel, für PM2,5 die Messstellen Frankfurt Ost und Limburg-Schiede mit je 10 Mikrogramm pro Kubikmeter. Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Benzol liegen gleichbleibend auf sehr niedrigem Niveau.