Hessen: Belegschaft der Uniklinik streikt auch über Ostern

Von: Jutta Rippegather

Sind kampferprobt: die Beschäftigten der Uniklinik Gießen-Marburg. © dpa

Der Arbeitskampf um Verbesserungen für Kranke und Beschäftigte in Gießen-Marburg geht weiter. Die Geschäftsleitung wollte auf Zeit spielen. Das hat nicht geklappt.

Die Beschäftigten gefährden mit ihrem Streik nicht das Patientenwohl. „Der Normalzustand ist es“, sagt Samira Brimah aus der Neurologie in Gießen. Seit Jahren gebe es eine „massive Unterbesetzung“, würden Kolleg:innen aus ihrer Freizeit geholt, ergänzt Nina Ickler, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin in der Pädiatrie in Marburg. „Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir das nicht mehr weiter machen können und wollen.“ Die Geschäftsführung sei es, die verantwortungslos handele, nicht die Belegschaft, wie die Uniklinikleitungen kolportiere.

Ultimatum verstrichen

Seit Montag, 3. April, sind die nicht ärztlichen Beschäftigten im Ausstand. Vorausgegangen war eine 100-Tage-Ultimatum; es gibt Verhandlungen, die am Donnerstag fortgesetzt werden. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen, weil sie den Erfordernissen an eine gute Krankenversorgung nicht gerecht werden können, wie sie eindrücklich schildern. Bis zu vier Wochen Wartezeit auf eine MRT-Untersuchung bei Verdacht auf Hirntumor – „das muss ein furchtbares Gefühl sein“, sagt Brimah. Eine Pflegekraft für acht teils schwerkranke Kinder. „Auf die Grundbedürfnisse können wir zeitnah nicht eingehen“, sagt Ickler. Martina Goldberg vom Zentrallabor in Gießen geht am Feierabend im Kopf herum, ob sie wegen des permanenten Stresses nichts übersehen hat. „Kleine Fehler können Patienten gefährden, große zum Tod führen.“

Festgelegte Personalbesetzung

Die Kampfbereitschaft sei sehr groß, tausend Beschäftigte seien täglich im Ausstand, sagte Verdi-Sekretär Fabian Dzewas-Rehm. Es liege allein in der Hand der Geschäftsleitung, wie lange sich der Streik für einen „Tarifvertrag Entlastung“ noch hinziehe. An den meisten Unikliniken der Republik gebe es solche Vereinbarungen mit festgelegten Personalzahlen für jeden Bereich. Die einzige privatisierte Uniklinik im Land solle keine Ausnahme machen. Die Beschäftigten holten nach, was die Landesregierung versäumt habe, als sie sich auf ein Investitionsprogramm mit dem Rhön-Konzern einigte: „Öffentliches Geld sollte nur für gute Arbeitsbedingungen ausgegeben werden.“ Stattdessen fließe es in teures medizinisches Gerät, das mangels Personalmangel nicht genutzt werden könne, wie Samira Brimah eindrücklich schilderte.

Bilanz Der Rhön-Konzern hat mit seinen acht Krankenhäusern im vergangenen Jahr einen Gewinn von 26,94 Millionen Euro erzielt. Die Mitarbeiterzahl blieb mit 18 140 in Vergleich zu Vorjahr stabil. Die Mehrheit der Aktien hält der Klinikkonzern Asklepios. Für das Uniklinikum Gießen und Marburg wurde mit dem Land ein Investitionsprogramm über 850 Millionen Euro erzielt. Zweidrittel der Mittel kommen aus Hessen, das seit der Privatisierung im Jahr 2006 fünf Prozent der Anteile hält. jur

Der Appell der Geschäftsführung, den Streik über die Osterfeiertage zu unterbrechen, perlt ab. Sie schrieb Mittwoch in einem Rundbrief, es liege ein Entwurf für ein Eckpunktepapier vor, das Grundlage für einen Beschäftigungssicherungs- und Entlastungstarifvertrag bilden könne. Einige Details seien noch offen, man sei aber zuversichtlich, dass die Verhandlungen in Kürze erfolgreich abgeschlossen werden könnten. In dieser „hoch emotionalen und energiegeladenen Phase der Tarifauseinandersetzung“ brauche es „wechselseitiges Vertrauen und Verständnis“.

Immer Verhandlungsbereit

Der Verdi-Sekretär berichtet von „konstruktiven Verhandlungen“, die am Dienstagabend abrupt mit dem Hinweis endeten, dass man vor dem 14. April keine Zeit habe. Am Mittwoch dann die Kehrtwende: Donnerstag gingen die Gespräche weiter. An Terminproblemen werde es auf der Seite der Gewerkschaft nicht scheitern, stellt Dzewas-Rehm klar: „Wir sind jeden Tag bereit, auch während der Osterfeiertage.“