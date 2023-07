Hessen: Beim Wolf bleibt Hessen auf seiner Linie

Von: Jutta Rippegather

Die FDP fordert, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. © dpa

Die FDP scheitert mit Vorstoß für Änderung im Jagdrecht. Abschüsse sind schon jetzt rechtlich möglich.

Diesmal soll es zum Schwur kommen. Nachdem die CDU im Wahlkampf plötzlich den Wolf für sich entdeckt hat, bringt FDP-Landtagsabgeordnete Wiebke Knell ihr Leib-und-Magen-Thema am Donnerstag wieder einmal in den Landtag ein. Um es vorweg zu sagen: Auch diesmal scheitert die FDP-Expertin für den ländlichen Raum mit ihrem Vorstoß. Da hilft auch der Antrag auf namentliche Abstimmung nichts, die den Abgeordneten einen noch späteren Feierabend beschert. Es findet sich keine Mehrheit für die „Wolfswende“ und auch nicht für den „Schlussstrich unter viele Jahre falsche Wolfspolitik“, für die Knell seit zehn Jahren kämpft, wie sie sagt. Eine Aufnahme des Tiers in das hessische Jagdrecht, um Problemwölfe rechtssicher zu schießen, halten die meisten Abgeordneten für den falschen Ansatz.

Koalition ist uneins

Je näher der Termin der Hessenwahl rückt, desto größere Gräben tun sich auf in der Koalition von CDU und Grünen. Auf Bundesebene mache sich die Union seit Jahren für einen minderen Schutzstatus stark, erklärt Michael Ruhl dem Plenum. „Wir wollen lieber jetzt bejagen als später bereuen.“ Doch auf Landesebene sei nichts erreichbar, sagt der CDU-Politiker und deutet Richtung Berlin: „Erst mal muss die Ampel liefern.“

Der Wolf in Hessen Sechs Territorien gibt es derzeit in Hessen mit drei seßhaften Rudeln und drei seßhaften Einzeltieren. 22 Wolfrisse wurden im vergangenen Jahr nachgewiesen. Meist waren die betroffenen Weidetiere „leider“ ohne Grundschutz, sagt Ministerin Hinz. Das Wolfsmangement startete 2015 - ohne ein sesshaftes Tier. jur www.hlnug.de

Dass verhaltensauffällige Wölfe getötet werden müssen, steht für Vanessa Gronemann von den Grünen außer Frage. Das sei schon jetzt rechtlich möglich. Ein guter Herdenschutz sei wichtig – um die Wölfe nicht erst auf den Geschmack zu bringen. Was die von der FDP geforderte Professionalisierung des Managements betreffe, sei Hessen mit 55 hauptamtlichen Wolfbeauftragten gut aufgestellt. Und auch eine Populationsstudie hält Gronemann für verzichtbar.

„Der Wolf ist das meistuntersuchte Tier in Hessen.“ Mit Aufklärung wollen die Grünen die Sorgen der Tierhaltenden ausräumen. „Wir setzen auf Management statt Märchen“, sagt Gronemann. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) wirft der FDP vor, ein „Zerrbild der Wirklichkeit“ zu malen. Sie wolle aus den Sorgen der Tierhaltenden „politisches Kapital“ schlagen, um bei der Wahl doch noch die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen. Es gebe das Wolfszentrum, Herdenschutzförderung, Entschädigungen. „Die Regierung handelt verantwortlich beim Umgang mit der Rückkehr des Wolfs“, sagt Hinz. Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gernot Grumbach, ruft zur Versachlichung der Debatte auf. Als Folge der Naturzerstörung hätten die Länder viele Ökosysteme unter besonderen Schutz gestellt. Der Umgang mit Großraubtieren müsse jetzt neu gelernt werden.

Die Freigabe zum Abschuss, sagt Heidemarie Scheuch-Paschkewitz von der Linksfraktion, helfe langfristig nicht gegen Risse. Bei gutem Schutz der Weidetiere und Aufklärung der verunsicherten Menschen werde das Zusammenleben gut funktionieren. Nicht der Wolf sei die große Bedrohung im Wald, sondern die Zecke, die FSME überträgt.