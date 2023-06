Hessen: Bäume besetzen kann teuer sein

Hessen schickte 2022 fast 15 000 Rechnungen – nicht nur an Aktivisten und Aktivistinnen

Wenn sich Klimaaktivist:innen an Straßen festkleben oder auf Bäumen verschanzen, löst dies einen Polizeieinsatz aus. Über die Kosten schicken Sicherheitsbehörden meist einen Gebührenbescheid – der bei Aktivist:innen oft Widerspruch auslöst.

Hessen bittet Klimaaktivist:innen für Polizeieinsätze etwa bei Baumbesetzungen und Klebeaktionen regelmäßig zur Kasse. In der Rechnung stehen beispielsweise die Kosten für eine Motorsäge, Stemmeisen und Lösungsmittel oder auch für Hubsteiger und den Arzt. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hat das hessische Polizeipräsidium für Technik nach Protestaktionen in 53 Fällen Gebühren in Rechnung gestellt, wie das Innenministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Rainer Rahn mitteilte. Sie umfassen eine Gesamtsumme von rund 28 285 Euro.

In den zurückliegenden drei Jahren sind demnach in insgesamt mehr als 210 Fällen Polizeikosten gegenüber Klimaaktivist:innen erhoben worden. Die Einsatzkosten hätten bisher nicht vollständig eingetrieben werden können, erläuterte das Ministerium. Die Kostenpflichtigen – überwiegend ihre Rechtsanwält:innen – hätten Rechtsmittel eingelegt. Allein bei 19 Fällen aus dem laufenden Jahr gebe es ein Klageverfahren.

Gebühren werden beispielsweise fällig, wenn zur Rettung von Menschen technische Ausstattung und Fahrzeuge eingesetzt werden, erläuterte ein Sprecher des Innenministeriums. So können Mietgebühren für Hubsteiger, gefahrene Kilometer der Dienstfahrzeuge oder Hubschrauber zu Buche schlagen. Bei Waldräumungen kämen Aufwendungen für Ärzte und Rettungswagen hinzu, bei Autobahnabseiler:innen für Sprungkissen und Drehleitern der Feuerwehr.

Wenn sich Klimaaktivist:innen am Asphalt festklebten, würden neben Arztkosten auch die Auslagen für Lösungsmittel, Einmalhandschuhe und Spatel in Rechnung gestellt, führte das Ministerium aus. Wird jemand in Gewahrsam genommen, kommen weitere Gebühren für Transport, Verpflegung sowie für die Haftfähigkeitsuntersuchung dazu.

Eine Sprecherin der Klimaschutzgruppe Letzte Generation, Irene von Drigalski, erklärte: „Die Risiken für unsere Gesellschaft und die Welt sind zu hoch, deshalb nehmen wir mit unserem friedlichen zivilen Widerstand persönliche Risiken auf uns.“ Für die Gruppe sei unverständlich, dass die Kosten für Klimaschäden nicht den Verursacher:innen in Rechnung gestellt würden.

200 Euro für Falschalarm

Die Kostenbescheide an Klimaaktivist:innen sind allerdings nur ein kleiner Teil der Rechnungen, die die Polizei wegen Einsätzen ausstellt. Im Jahr 2022 gingen den Angaben zufolge für ganz unterschiedliche Einsätze insgesamt 14 780 Kostenbescheide raus. Hauptsächlich handele es sich um falschen Alarm, abgeschleppte Autos sowie Gewahrsamnahmen und Ruhestörungen. „Bei Einsätzen wegen Falschalarm wird eine pauschale Gebühr in Höhe von 200 Euro erhoben, bei polizeilich veranlasstem Abschleppen wird immer eine Mindestgebühr von 74 Euro für das polizeiliche Handeln geltend gemacht“, heißt es in der Antwort des Ministeriums.

Das Polizeipräsidium für Technik prüfe bei allen Einsätzen, ob Gebühren erhoben werden können. Dabei werde Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kostenpflichtigen genommen.

Die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen der Polizei betrugen den Angaben zufolge im Haushaltsjahr 2022 rund 2,9 Millionen Euro. Mit Blick auf Gesamtausgaben von insgesamt rund 1,99 Milliarden Euro (2022) eher eine kleine Summe. Eine spezielle Verwendung der Gebühren gibt es nicht. dpa