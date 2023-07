Hessen: Archäologie in Zeiten des Klimawandels

Udo Recker ist oberster Archäologe des Landes Hessen. © Steffen Böttcher

Der Grundwasserspiegel sinkt, die Böden versauern, und der Flächenverbrauch ist enorm – das macht die Arbeit des hessischen Landesarchäologen Udo Recker nicht einfacher

Herr Professor Recker, in Hessen werden immer wieder erstaunliche und spektakuläre Funde ausgegraben – das muss doch eine Freude für Sie als hessischen Landesarchäologen sein!

Ja und nein! Ich antworte mit einem Satz, den Sie von vielen Bodendenkmalpflegern hören werden und der doch immer wieder für Erstaunen sorgt: Wir graben total ungern! Denn auch wir zerstören! Zwar dokumentieren wir unsere Tätigkeit, aber wir können nur so gut arbeiten, wie unser Wissen und unsere Technik es erlauben. Wir können nur das beurteilen, was wir jeweils aktuell kennen. Wir sehen ja heute, wie man Dinge vor 50 oder 100 Jahren beurteilt oder interpretiert hat, und ich nehme an, dass dies in 50 Jahren nicht anders sein wird. Wenn ich zurückschaue, was sich allein in meiner Arbeitszeit in den letzten 20, 25 Jahren an technischen Möglichkeiten verändert hat, ist das enorm. Aber dennoch: Natürlich freue ich mich über jeden entsprechenden Fund, ist er doch stets Beleg für die gesellschaftliche wie wissenschaftliche Relevanz unserer Tätigkeit.

Wie gefährdet sind archäologische Bodendenkmale in Hessen ?

Über Jahrzehnte galt immer: Der Fund ist im Boden am besten aufgehoben. Jetzt spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels, haben eine Versauerung der Böden und sehen zunehmend, dass das „Bodenarchiv“ diesen Schutz nicht mehr garantiert.

Was bedeutet das?

Man kann sich dazu zum Beispiel die Ausgrabungen des Kollegen Vonderau in der Fuldaaue vor mehr als 100 Jahren anschauen. Er hat damals u. a. Holzpfosten dokumentiert, die auch in den Jahrzehnten danach immer erhalten blieben, weil sie im Grundwasserbereich standen. Jetzt fallen diese Bereiche zunehmend trocken, und dann zerfallen diese Überreste in kürzester Zeit – ruckzuck sozusagen. Gerade in den Bereichen mit Grundwasserabsenkungen oder auch Intensivlandwirtschaft mit entsprechendem Düngereinsatz registrieren wir enorme Verluste, weil durch die chemische Veränderungen des Bodens Metall viel schneller korrodiert.

Es laufen landauf, landab gerade sehr viele Grabungen, ist mein Eindruck. Warum ist das so?

Grundsätzlich leben wir in einer Zeit mit enorm hohem Landschaftsverbrauch. Obwohl den Menschen inzwischen bewusst ist, wie hoch unser Flächenverbrauch im Jahr ist, sehen wir seitens des Landesamts für Denkmalpflege Hessen da momentan wenig Veränderung. Gerade für die neue Infrastruktur, Versorgungsleitungen, Glasfaserkabel et cetera werden, wenn man es zusammenrechnet, jeden Tag riesige Flächen aufgemacht. Für uns ist, das ist bitte nicht falsch zu verstehen, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien eine wirkliche Herausforderung.

Was hat das denn mit Archäologie zu tun?

Uns ist allen klar, dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt und dass wir im 21. Jahrhundert leben. Dass die Wälder als Standorte für Windkraftanlagen zunehmend in den Fokus geraten, ist für uns vor allem ein mengenmäßiges Problem. Die Wälder waren für die Landesarchäologie über Jahrzehnte hinweg eine Fläche, die sich nicht oder nur in geringem Umfang verändert hat. Das ist nun anders. Wenn die Hessen-Archäologie jetzt mehr als 40 Prozent bewaldete Landesfläche zusätzlich bodendenkmalpflegerisch betreuen muss, dann ist dies beinahe die doppelte Fläche im Vergleich zu vorher. Gleichzeitig haben wir bisher unter den Waldflächen eine viel bessere Erhaltung als im Offenland. Deshalb ist die zunehmende Nutzung von Waldflächen zwar eine Herausforderung für die Landesarchäologie, die archäologische Denkmalpflege ist aber kein Bremsklotz hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien.

Was machen Sie mit all diesen archäologischen Ausgrabungen und der Fülle an Funden und Befunden? Kann man alles erhalten? Wo ziehen Sie die Grenze?

Das ist ein Problem, das wir in der Archäologie immer haben. Möchte man, kann man archäologische Befunde erhalten? Das ist mitunter sehr, sehr schwierig und oft auch nicht möglich. Verfärbungen oder Kiesstickungen, Mauerreste lassen sich vor Ort kaum langfristig konservieren. Insbesondere organische Reste sind in der Auffindsituation kaum zu erhalten, da in dem Moment, in dem wir sie aus dem schützenden Boden herausnehmen, ein Zerfallsprozess einsetzt. Und natürlich ist auch immer die Frage zu stellen: Ist der Befund hier oder dort so wichtig, so bedeutend für eine Stadt, für eine Region, dass er vor Ort erhalten werden sollte? Die Bergung und Archivierung archäologischer Funde ist eine andere Sache.

Wie entscheiden Sie das als Fachleute?

Zur Person Udo Recker, Jahrgang 1967, ist seit 2016 oberster Archäologe des Landes bei der staatlichen „Hessenarchäologie“ und seit 2018 zudem stellvertretender Leiter des Landesamts für Denkmalpflege in Wiesbaden . Die Hessenarchäologie ist auch für die beiden international bekannten Spezialmuseen Saalburg für die römische Antike und Keltenwelt am Glauberg für die Eisenzeit zuständig. Ein wissenschaftlicher Schwerpunkt des Forschers ist die Mittelalter-Archäologie. Er hat zudem eine Professur an der Uni Frankfurt inne, wo er seit 2021 lehrt. aph

Bei einer steinzeitlichen Siedlungsstelle mit einem überschaubaren Fundspektrum käme man normalerweise nie auf die Idee zu sagen, das müssen wir nicht bergen. Haben wir hingegen eine mittelalterliche Töpfereisiedlung mit ich weiß nicht wie vielen Tonnen an Scherben vor uns, dann wird sich wahrscheinlich eine Sicherung des gesamten Produktionsabfalls nicht realisieren lassen. Das heißt, da muss man sich gut überlegen: Was dokumentiert man, und was erhält man darüber hinaus auch für die Zukunft? Das ist ein Problem, vor dem die Bodendenkmalpflege insbesondere hinsichtlich neuzeitlicher Fundplätze oder solchen aus dem 20. Jahrhundert jeden Tag steht. Sie können aber nie pauschal sagen: Das ist älter, deshalb ist es wichtiger. Der Kontext, die Anzahl bekannter vergleichbarer Funde, deren regionale Verbreitung, gegebenenfalls auch eine bestimmte Fragestellung et cetera, all dies sind Faktoren, die Einfluss auf die wissenschaftliche Bedeutung eines Fundes haben können.

Was machen Sie, wenn Sie nicht alles bergen können?

Hier müssen wir wieder zwischen Befund und Fund unterscheiden. Es ist in der Regel ausreichend, einen Befund innerhalb einer Ausgrabung umfassend zu dokumentieren. Wenn wir jeden archäologischen Befund so extrem schützen würden, dass wir sagen, er muss auf jeden Fall vor Ort erhalten bleiben, dann verhindern wir Entwicklung, dann würden wir eine Käseglocke über die Landschaft stülpen. Das ist realitätsfern und funktioniert nicht. Meiner Meinung nach muss es darum gehen, Änderungen so zu gestalten, dass man sie nachvollziehen kann. Das heißt auch, dass etwas, nachdem es dokumentiert wurde, durchaus einer Neubebauung weichen kann. Alles andere wäre auch irgendwie unlogisch. Es ist nichts so konstant in der Landschaft wie die Veränderung. Allerdings verläuft diese Dynamik momentan extrem schnell. Da kommt man mitunter nicht mit der Dokumentation nach. Die Bergung von Funden ist lang geübte Praxis der Bodendenkmalpflege. Aber wir stoßen an Kapazitätsgrenzen. Wie gesagt, je jünger die betrachteten Zeiten, umso größer ist gegebenenfalls die Menge an überliefertem Fundgut.

Das heißt, die Archäologinnen und Archäologen laufen den neuen Baustellen hinterher?

Wir müssen so gut dokumentieren, wie es geht. Bei geplanten Grabungen im Vorfeld von Baumaßnahmen ist die Situation eine andere als bei Notbergungen oder baubegleitenden Untersuchungen, bei letzteren ist das extrem schwierig.

Wo sagen Sie: Ja, das könnte sich lohnen, da wollen wir mal nachgucken. Schauen Sie immer nach, wenn irgendwo gebaut wird?

Das entscheiden wir auf der Grundlage unserer Kenntnisse über das Vorhandensein von Bodendenkmälern oder wissenschaftlichen Erwägungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens solcher. Haben wir entsprechende Kenntnisse oder ergeben sich Hinweise, ja, dann werden wir tätig. Das ist auch die gesetzliche Vorgabe, und das ist auch notwendig. Trotz intensiver Beschäftigung mit einem Raum weiß man vorher nur bedingt, was einen erwartet. Wir werden immer wieder überrascht. Man kann auch nicht pauschal sagen, diese Fundstelle ist wichtiger als die andere oder die Steinzeit ist prinzipiell wichtiger als das Mittelalter.

Wie groß ist das Problem von illegalen Raubgrabungen für die Bodendenkmalpflege?

Sehr groß! Wir werden oft gefragt: „Haben Sie schon Gold gefunden?“ Für uns ergibt sich die Wertigkeit eines Fundes in der Regel nicht aus seiner Materialität, sondern aus dem Fundkontext. Eventuell ist eine für den Laien nichtssagende Keramikscherbe in der wissenschaftlichen Aussage viel wichtiger als eine goldene Fibel, die danebenliegt. Raubgräber und auch illegale Sondengänger stellen aus bodendenkmalpflegerischer wie wissenschaftlicher Sicht daher ein sehr großes Problem dar. Sie entreißen einen Fund undokumentiert aus seinem Kontext, weil er beispielsweise aus einem wertigen Material gefertigt wurde. Dabei wird der Kontext leider mit hundertprozentiger Sicherheit zerstört. Damit ist ein solcher Fund für die wissenschaftliche Auswertung verloren.

Archäologie - also nur was für Profis?

Wir legen sehr, sehr großen Wert auf ehrenamtliche Unterstützung. Die Archäologie lebt wie kaum ein zweites Fach von ehrenamtlicher Unterstützung. Aber das heißt eben nicht, dass man ein Loch gräbt. Diese Art von Hobby ist nichts, was man eben mal an einem Wochenende macht. Es bedarf zum Beispiel großer Erfahrung im Begehen von Ackerflächen, um durch das gezielte Auflesen von relevanten Funden die Landesarchäologie zu unterstützen. Es sind Leute, die das oftmals seit Jahren machen und für uns fantastische Ergebnisse liefern. Die ärgern sich selbst, wenn solche Fundstätten durch Dritte zerstört werden.

Was für große Grabungen laufen aktuell in Hessen?

Die Hessen-Archäologie ist im ganzen Land unterwegs, wir haben aktuell auch einen hohen Anteil von privaten Grabungsfirmen, die entsprechende Untersuchungen durchführen. Einige große Projekte laufen schon seit Jahren, beispielsweise der Kiesabbau in Niederweimar bei Marburg. Dort werden jedes Jahr fantastische Funde gemacht. Ebenfalls von der Außenstelle Marburg betreut, wurde jüngst eine frühmittelalterliche Kleinnekropole mit einem Reitergrab untersucht. Das war ein Fund, der uns an dieser Stelle völlig überrascht hat. Er wurde von einer privaten Grabungsfirma als Block geborgen und wartet jetzt bei uns in der Restaurierungswerkstatt auf seine Freilegung.