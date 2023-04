Hessen: Arbeiten im Ruhestand

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Für Lehrkräfte gibt es keine Altersgrenze mehr. © Jörg Halisch/Imago

Das Land lockt mit finanziellen Anreizen pensionierte Lehrkräfte. Auch Bedienstete der Gerichte dürfen jetzt länger arbeiten.

Verwaiste Klassen, bei der Justiz stapeln sich die unbearbeiteten Fälle: Das Land leidet unter Fachkräftemangel. Für etwas Linderung sollen Bedienstete sorgen, die sich aufgrund ihres Alters zur Ruhe setzen können oder es mit Abzügen bei der Pension bereits getan haben. Stimmen sie zu, verdienen sie mehr als zuvor.

Keine Altersgrenze

Dieser Tage bekam Andrea S. einen Brief von Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Die Grundschullehrerin ging vor zwei Jahren in den vorzeitigen Ruhestand, im Herbst hat sie das Pensionsalter erreicht. Die Not in ihrer einstigen Schule ist groß, deshalb springt sie dort auf 510-Euro-Basis ein. In dem Schreiben bietet der Minister der Pädagogin jetzt einen befristeten Arbeitsvertrag an. Sie würde mehr verdienen als in der Besoldungsgruppe A12, in der Andrea S. bis zum Ausscheiden war. „Abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung“ könne ihr ein „ein bis zwei Stufen höheres Entgelt vorweg gewährt werden“, steht in dem Brief. „Damit kann ihrer langjährigen Erfahrung adäquat Rechnung getragen werden.“ Nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze werde der Verdienst nicht auf das Ruhestandsgehalt angerechnet. Im Schuldienst bleiben könne sie dann theoretisch bis ins Greisenalter. „Für eine befristete Beschäftigung als Lehrkraft gibt keine Altersgrenze.“

Keine Altersgrenze

Bei den Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ist das anders. Die können ihren Ruhestand seit 6. April auch hinausschieben. Nach dem vollendeten 68. Lebensjahr ist allerdings endgültig Schluss. Auch sie werden mit mehr Geld gelockt: In dem Jahr der Verlängerung werde in den Besoldungsgruppen R1 und R2 ein Vergütungszuschlag von zehn Prozent gewährt. „Mit diesem Zuschlag soll ein besonderer Anreiz geschaffen werden“, sagt Adina Murrer, Sprecherin im Justizministerium. Eine entsprechende Regelung gebe es auch für Beamtinnen und Beamte, die ihren Ruhestand hinausschöben. Wie groß das Interesse sei, sei nicht zu sagen - dafür sei die Gesetzesänderung noch zu frisch. Doch das Interesse sei vorhanden.

Erfahrung mit der Reaktivierung von Pensionärinnen und Pensionären hat das Kultusministerium. Schreiben wie die an Andrea S. würden schon seit Jahren verschickt, an diese Personengruppe sowie Lehrkräfte in Elternzeit, sagt Pressesprecher Michael Ashelm. Im vergangenen Jahr habe der Aufruf dazu geführt, dass bei den Teilzeitkräften rund 360 zusätzliche Stellen hätten geschaffen werden können – und insgesamt fast 750 Stellen (beides Vollzeitäquivalente) mehr. „Dahinter stehen etwa doppelt so viele Köpfe.“

Mehr Verdienst

Verlängere eine verbeamtete Lehrkraft ihre Dienstzeit, dann erhalte sie die gleiche Vergütung wie vorher plus einen zehnprozentigen Zuschlag auf das Grundgehalt, sagt Ashelm. Ist sie bereits im Ruhestand, bekommt sie die Versorgungsbezüge und zusätzlich das, was im Angestelltenvertrag unter Berücksichtigung der Qualifikation abgemacht ist. Sollte die Lehrkraft den Ruhestand allerdings vorzeitig angetreten haben, werde bis zum Erreichens der Regelaltersgrenze - derzeit 66 Jahre - das zusätzliche Erwerbseinkommen gekappt. Es gibt nur die Hälfte dessen mehr, was sie vor ihrem Ausscheiden bekommen hatte.

Großer Bedarf

Ashelm weist auf den großen Bedarf hin. Die Beschulung und die Integration der 35 000 geflüchteten Kinder und Jugendlichen - davon rund 16 000 aus der Ukraine - bleibe eine Herausforderung. Das sieht auch Andrea S. so. Sie wird das Angebot von Lorz nicht annehmen, hilft aber gerne weiter gelegentlich aus.