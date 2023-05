Hessen: Anteil des Ökolandbaus steigt

Von: Hanning Voigts

Kuh auf einem Ökohof in Niedersachsen: Besser für Mensch und Natur. Foto: dpa © dpa

Insgesamt 16,6 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Hessen werden mittlerweile ökologisch bebaut. Während die Grünen von einem Erfolg sprechen, kommt Kritik aus der Opposition.

Der Anteil ökologisch bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen in Hessen ist gestiegen. Wie das Umweltministerium mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 16,6 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche für den Ökolandbau genutzt. Im Jahr 2014, als die Grünen erstmals seit den 90er-Jahren wieder an der Landesregierung beteiligt waren, seien es 11,3 Prozent gewesen.

„Der Ökolandbau in Hessen wächst, auch wenn die Zeiten für die Landwirtschaft insgesamt schwierig sind“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), die damit auch ein Zwischenfazit des sogenannten Ökoaktionsplans aus ihrem Hause zog. „Mit dem Ausbau des Ökolandbaus schützen wir nicht nur die Umwelt und das Klima, sondern bieten auch Landwirtinnen und Landwirten in Hessen eine langfristige Perspektive“, so Hinz.

Hessen: Mittlerweile steht viel Fördergeld zur Verfügung

Für die Jahre 2020 bis 2025 stehen dem Umweltministerium zufolge 32 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für die Förderung ökologischer Landwirtschaft zur Verfügung. Dies bedeute eine Vervierfachung gegenüber der ersten Phase des Ökoaktionsplans seit 2014. Mit dem Geld sollen eine Reduzierung des Pestizideinsatzes und eine Verbesserung der Wasserqualität erreicht werden. Landwirte können sich etwa die Umstellung auf Ökolandbau und die Teilnahme an entsprechenden Biosiegeln fördern lassen.

Ökolandwirtschaft Rund 2400 Ökolandbetriebe gibt es nach Angaben der Landesregierung derzeit in Hessen. Mit Handel und Verarbeitung gebe es im Land insgesamt 3800 zertifizierte Ökobetriebe.

Die Grünen haben sich einen Ausbau der ökologischen Landnutzung auf die Fahnen geschrieben. Diese soll dem Tierwohl dienen, Insekten und die Wasserqualität schützen.

Außerdem werden laut Ministerium aus dem Fördertopf die Vermarktung von hessischem Biorindfleisch unterstützt, die Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Wissenschaft verbessert, Unterrichtsmaterialien für ökologische Landwirtschaft an landwirtschaftlichen Fachschulen erstellt und regionale Schlachtstätten gefördert.

Hessen: Die Grünen sehen wichtige Ziele bereits erreicht

„All diese Punkte zeigen, dass wir bereits jetzt wichtige Etappenziele bei der Umsetzung unseres Ökoaktionsplans und beim Ausbau des Ökolandbaus erreicht haben“, bilanzierte Umweltministerin Hinz.

Tim Treis, Sprecher der Vereinigung ökologischer Landbau Hessen, sagte, man könne die Möglichkeiten, die der hessische Aktionsplan eröffne, „nicht hoch genug schätzen“. „Damit es beispielsweise im Ausbau des Ökolandbaus oder einer regionalen Versorgung mit Bioerzeugnissen vorangeht, bedarf es genau solcher Mittel wie der des Ökoaktionsplans“, lobte Treis.

Hessen: Die CDU ist zufrieden, aus der FDP kommt Kritik

Lena Arnold, landwirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, nannte den Ökoaktionsplan „eine Erfolgsgeschichte“, die auch konventionell arbeitenden Betrieben zugute komme. Man schaffe damit „echte Wahlmöglichkeiten zwischen ökologischer und konventioneller Wirtschaftsweise“.

Wiebke Knell, umweltpolitische Sprecherin der hessischen FDP-Fraktion, bezeichnete Hinz’ Aktionsplan dagegen als gescheitert. Die „schwarz-grünen Jubelarien über einen Flächenanteil von 16,6 Prozent“ seien unverständlich. Zudem ergebe es keinen Sinn, „planwirtschaftliche Ziele festzulegen und dafür in fünf Jahren 32 Millionen Euro auszugeben“, kritisierte Knell. (Hanning Voigts)