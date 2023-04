Hessen: Baulücken finden statt Flächenfraß

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Wie bekommt man es hin, dass mehr Wohnraum in Hessen entsteht? © dpa

Ein Kataster dient Kommunen, Potenzial für innerörtliche Wohnungsbau zu heben. Davon gibt es einige.

Neubaugebiete vernichten wertvollen Boden, sie zu erschließen, kostet Zeit, die Infrastruktur viel Geld. Deutlich günstiger und schneller geht es, wenn innerorts neue Bleiben entstehen. In Baulücken, auf Brachflächen, in leerstehenden Immobilien. Ein digitales Kataster unterstützt Hessens Kommunen, Flächenpotenzial zu erfassen. Zehn Städte und Gemeinden haben die Web-Anwendung aus dem Haus von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in den vergangenen Monaten vorab getestet - darunter Darmstadt, Hofheim, Idstein, Kronberg. Am Dienstag ging sie online.

Nachverdichtung

45 Kommunen hätten bereits Interesse an der kostenlosen Nutzung bekundet, sagte Al-Wazir. Die Anwendung biete einen großen Mehrwert für die Bauämter: „Damit können vorhandene Potenziale zur behutsamen Nachverdichtung genutzt und überall dort, wo es möglich ist, Flächenversiegelung und Flächenverbrauch im Außenbereich verhindert werden.“

Pilotkommunen

Trebur war eine der Pilotkommunen. Die Gemeinde im Kreis Groß-Gerau arbeitet seit Jahren daran, innerorts zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, sagte Bürgermeister Jochen Engel (Freie Wähler). Die Siedlungsbeschränkung wegen der Belastung durch den Frankfurter Flughafen zwingt sie dazu. Zwei Kita-Gebäude wurden ersetzt durch mehrstöckige Häuser, in denen oben Senior:innen wohnen. Die Gemeinde führe auch regelmäßig Gespräche mit Leuten, die ihr Baugrundstück für die Enkelgeneration aufbewahren.

Für Trebur habe das Kataster mehrere Vorteile: Es ermittelt die unbebauten Grundstücke automatisiert. Informationen, etwa Gespräche mit Eigentümerinnen und Eigentümern oder Hinderungsgründe für eine potenzielle Bebauung werden dabei auch dokumentiert. „Das erleichtert uns in der Praxis die Arbeit.“ Die Web-Anwendung liefere auch neue Ideen. Etwa Teile von drei langen Arealen zu einem neuen Bauplatz zusammenzuführen. „Wir haben immer in Grundstücksgrenzen gedacht.“

Resthöfe

Völlig anders ist die Situation in Homberg (Efze), die ebenfalls das Tool vorab testete. In der nordhessischen Kreisstadt leben rund 14 000 Einwohner:innen in 20 Ortsteilen - eine Flächenkommune mit „herausfordernder Infrastruktur“, wie es Bürgermeister Nico Ritz (parteilos) formulierte. 213 Baulücken habe das Kataster aufgeführt. „Ein immenses Potenzial“. So wie die Leerstände, darunter einige Resthöfe. Überlegenswert sei auch, Parkplätze zu überbauen, um in der Kernstadt neuen Wohnraum zu schaffen. Für Senior:innen und andere, die auf kurze Wege angewiesen sind. Das steigere die Attraktivität und wirke gegen die Verödung der Innenstadt.

Das Stichwort lautet „lebendige Dörfer“ statt „Kreisel, Neubaugebiet, Discounter“, sagte Al-Wazir. Hessens Regierung habe sich vorgenommen, den Flächenfraß von vier bis fünf Hektar pro Tag auf zweieinhalb Hektar zu mindern. Dieses Ziel sei erreicht. Trotz des Baus von 20 000 neuen Wohnungen im Jahr.

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der FDP, Stefan Naas, forderte weitere Anstrengungen, die seine Fraktion unter dem Stichwort „Bau-Booster“ zusammengefasst hat. Das Kataster sei „ein erster richtiger Schritt“.