Hessen: Aktionspläne sollen vor Hitze schützen

Von: Jutta Rippegather

Fast kein Schatten: So soll der Atzelbergplatz in Frankfurt nicht länger aussehen. © Oeser

Hessen unterstützt Kommunen mit notwendigem Know-how. Denn auch die müssen sich vorbereiten.

Vielfältige Empfehlungen, eine umfangreiche Liste mit Verweisen auf bereits vorhandene Projekte, auf gute Beispiele. Und die soll in den nächsten Jahren länger werden: Als erstes Bundesland hat Hessen im Februar einen Hitzeaktionsplan veröffentlicht - eine Reaktion auf den menschengemachten Klimawandel. Eine Koordinierungsstelle ist eingerichtet, die sämtliche Informationen sammelt und die Kommunen dabei unterstützt, eigene Aktionspläne zu erstellen. Nach einer Empfehlung des Bundesumweltministeriums soll dies bis zum Jahr 2025 geschehen.

666 Hitzetote im Jahr 2003

Ziel ist, die menschliche Gesundheit vor den Auswirkungen von Hitze zu schützen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Sommern zeigen: Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfe, Hitzschlag oder Austrocknung können lebensbedrohlich sein. Hinzu kommt die Gefahr durch UV-Strahlung, die im schlimmsten Fall zu Hautkrebs führen kann.

Hessen fängt nicht bei null an. Das Hitzewarnsystem, das zentraler Bestandteil des Plans ist, gibt es seit 19 Jahren, es wurde im Laufe der Zeit zunehmend verbessert. Initiiert vom damaligen Sozialministerium war es eine Reaktion auf den Extremsommer 2003 mit offiziell 666 Hitzetoten im Land. Besonders stark betroffen seinerzeit: Menschen in Alten- und Pflegeheimen, denen seitdem ein besonderes Augenmerk gilt.

Die Warnungen werden jetzt auch über die Hessen-Warn-App verbreitet. Neu sind zudem Verhaltenstipps in mehreren Sprachen und auch in leichter Sprache auf der Website des Sozialministeriums sowie Empfehlungen zur häuslichen Pflege und Infoschreiben, die mit Beginn der warmen Jahreszeit an Kliniken, Praxen, Kitas und Apotheken versandt werden. Eine umfangreiche Sammlung von Links zu Broschüren und Informationsquellen ist dort ebenfalls zu finden – vom UV-Index des Deutschen Wetterdienstes bis zum „Hitzeknigge“ des Umweltbundesamts.

https://soziales.hessen.de