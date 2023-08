Hessen: Abschiebung von Pflegehilfskräften nur ein wenig gestoppt

Von: Jutta Rippegather

Immer mehr Pflegekräfte im Heim fehlen. © epd

Hessens Innenministerium rät den Ausländerbehörden „wohlwollende Abwägung“. Der Liga reicht das nicht.

Im Juni hatte die Liga wegen der Abschiebung von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern Alarm geschlagen. Jetzt kommt etwas Bewegung in das Thema. Nach Auffassung der Sozialverbände hilft das Pflegebedürftigen und Trägern nicht viel weiter.

Individuelle Prüfung

Das Land hat sich mit der Bundesagentur für Arbeit geeinigt, „auf eine wohlwollende Prüfung von Anträgen durch die Ausländerbehörden und Agenturen hinzuwirken“, teilte das Innenministerium der Liga mit. „Soweit die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind.“

Der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen reicht das nicht, wohingegen der Stadtverband Frankfurt von Fortschritt spricht. „Die Liga Frankfurt begrüßt diesen Schritt außerordentlich und fordert in der Konsequenz nun eine schnelle und unbürokratische Umsetzung durch die Frankfurter Ausländerbehörde.“

Es geht um Pflegehilfskräfte wie die junge Frau aus den Philippinen, die wegen Prüfungsangst im ersten Anlauf das Examen zur Pflegefachkraft nicht geschafft hatte. Die einjährige Ausbildung als Helferin hat sie in der Tasche. Die Frankfurter Rundschau hatte im Juni über ihre drohende Ausweisung berichtet – „trotz guter Arbeit“ und Fachkräftemangel, wie ihre Chefin Claudia Richter-Neidhart betonte, Leiterin des Seniorenstifts Hohenwald in Kronberg mit 140 Plätzen. Richter-Neidhart startete eine Petition an den Landtag, machte den Fall medienöffentlich. Das wirkte. Inzwischen erteilte die Ausländerbehörde der jungen Asiatin eine Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren. Ihr bleibe das Schicksal von 21 anderen Hilfskräften, die zuvor aus Hessen abgeschoben worden waren, erspart, freut sich Richter-Neidhart.

Doch es bleibt eine indiviuelle Lösung. Und damit keine, um die die Liga Hessen in ihrem Positionspapier an Innenminister Peter Beuth (CDU) im Juni gebeten hatte. „Das Land hätte weiter springen und von der Einzelfallprüfung Abstand nehmen müssen“, sagt Michael Schmidt, Vorsitzender des Liga-Arbeitskreises „Gesundheit, Pflege und Senioren“. Er ist enttäuscht, dass Hessen sich weiter so hartnäckig einem Vorgriff auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz verweigert. Überall herrsche Mangel an Pflegekräften. „Die Entscheidung des Ministers ist sehr kritikwürdig.“

Dass es auch anders geht, zeigt Berlin. Die Liga hatte im Juni gebeten, dem Beispiel zu folgen und die hessischen Ausländerbehörden anzuweisen, Einzelfallprüfungen zu beschleunigen und den einjährig examinierten Pflegehilfskräften eine Aufenthaltserlaubnis zu gewähren. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Innenministerium noch jedwede Zuständigkeit von sich gewiesen. „Soweit ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse an der Beschäftigung besteht“, könnten Ausländerbehörden bereits jetzt einer einjährig examinierten Pflegehilfskraft eine Aufenthaltserlaubnis erteilen, lautete die Antwort aus Wiesbaden. Zuständig für die Beurteilung dessen sei alleine die Bundesagentur für Arbeit.

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist eine zweijährige Ausbildung nicht mehr Bedingung für eine Aufenthaltserlaubnis als anerkannte Pflegehilfskraft. Im ersten Quartal 2024 werde es in Kraft treten, teilte das Innenministerium jetzt auf Anfrage der Frankfurter Rundschau mit. Die Landesregierung habe die Lage geprüft und sich mit der Bundesagentur für Arbeit abgestimmt. Ergebnis: Bis Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist „auf eine wohlwollende Abwägung aller einzelfallrelevanten Gesichtspunkte im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen“ durch die Ausländerbehörden und Agenturen hinzuwirken. „Diese Regelung gilt für ganz Hessen.“

