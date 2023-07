Hessen: Abschiebung eines Kurden abgewendet

Von: Jutta Rippegather

Justitia auf dem Frankfurter Römerberg. © FRFOTO

Der fünffache Familienvater aus Kassel darf vorerst bleiben. Das Verwaltungsgericht gibt seinem Antrag im Eilverfahren statt.

Der Eilantrag eines kurdischen Familienvaters gegen Abschiebung war erfolgreich. Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Kassel hat am Sonntag dem Abänderungsantrag stattgegeben und die aufschiebende Wirkung seiner Klage angeordnet. Dies teilte das Verwaltungsgericht am Montag mit.

Den Angaben zufolge begründete die Kammer ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass sich die Rechtslage durch den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Februar 2023 geändert habe. Demnach ist das Kindeswohl und der Schutz der Familie bereits bei Erlass der Abschiebungsandrohung zu berücksichtigen und nicht erst nachgelagert bei der Frage ihres Vollzuges. Dies müsse die Behörde im Rahmen ihres Ermessens bei Erlass der Abschiebungsandrohung beachten.

Im Fall des kurdischen Familienvaters sei dies nicht geschehen, weil der Antragsgegner den Bescheid bereits vor Ergehen des Beschlusses des Europäischen Gerichtshofs erlassen habe. Daher sei vor Erlass einer erneuten Abschiebungsandrohung gesondert zu prüfen, ob die Tatsache, dass der Antragsteller eine deutsche Frau und deutsche Kinder habe, einer Abschiebung in die Türkei letztlich tatsächlich entgegenstünden.

Der Kurde Muhiddin F. aus Kassel war am Vormittag des 30. Juni 2023 bei einer Verkehrskontrolle verhaftet und nach Darmstadt in Abschiebehaft gebracht. Der Verein Gesellschaftszentrum Kurdistan Kassel hatte dieser Tage darauf hingewiesen, dass ihm in der Türkei Inhaftierung und Folter droht. Nach Angaben des Vereins war er 1996 im Alter von 13 Jahren geflohen, weil er in der Türkei als Kurde politisch verfolgt wurde. Seit mehr als 26 Jahren lebe er in Deutschland, habe eine Familie gegründet. Nachdem ihm über 20 Jahre ohne Probleme eine Aufenthaltserlaubnis ausgestellt worden sei, sei sie ihm 2021 plötzlich nicht mehr verlängert worden.

Wie bei vielen anderen Kurdinnen und Kurden in Deutschland laute der Vorwurf Terrorismus. Grund sei sein ehrenamtliches Engagement im Gesellschaftszentrum Kurdistan Kassel. Muhiddin F. habe für den Verein Kulturveranstaltungen organisiert sowie politische Veranstaltungen für Freiheit und Demokratie in der Türkei. Darüber hinaus habe er Integrationshilfe für kurdische Menschen in der Diaspora in Kassel geleistet.

Der Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs hat das Aktenzeichen: 4 L 497/21.KS