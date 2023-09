Hessen: 76 Rechtsextreme seit 2020 entwaffnet

Von: Hanning Voigts

Bevor die Polizei Waffen einziehen kann, muss erst einmal der Waffenscheint entzogen werden. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Nach neuen Zahlen zu Rechtsextremen unter Waffen betont das hessische Innenministerium seine Aktionen zum Entzug von Waffenscheinen.

Angesichts neuer Zahlen zu bewaffneten Rechtsextremen in Hessen betont die Landesregierung, dass sie alles tut, um bekannten Extremist:innen ihre Waffen zu entziehen. „Die Sicherheits- und Waffenbehörden in Hessen sind bestrebt, dass kein ihnen bekannter Extremist waffenrechtliche Erlaubnisse oder Legalwaffen besitzt“, teilte das hessische Innenministerium der Frankfurter Rundschau auf Nachfrage mit. Seit 2020 seien insgesamt 132 Personen Waffenscheine verweigert oder wieder entzogen worden, davon seien 76 Teil der rechtsextremen oder der sogenannten Reichsbürger-Szene.

Hessen: Recherchen des Unternehmens „Correctiv“

Das unabhängige Rechercheportal „Correctiv“ hatte kürzlich eine Analyse veröffentlich, derzufolge 60 Rechtsextreme in Hessen legal scharfe Waffen besitzen dürfen, weil sie etwa als Jäger:innen oder Sportschützen eine entsprechende Waffenbesitzkarte haben. Bewaffnete Rechtsextreme gelten als Gefahr für nicht weiße Menschen, Jüdinnen und Juden oder andere Menschen, die in das Feindbild von Neonazis und sonstigen Rechtsextremen passen. Im Februar 2020 hatte ein Sportschütze in Hanau mit seinen legalen Waffen neun Menschen aus rassistischen Gründen ermordet und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Auch der Neonazi, der den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 ermordet hatte, hatte im Schützenverein trainiert.

Bewaffnete Rechte Das Recherchezentrum „Correctiv“ hat kürzlich eine Analyse veröffentlicht, derzufolge es bundesweit aktuell 1000 Personen gibt, die den Behörden als mutmaßliche Rechtsextreme bekannt sind und die dennoch legal Waffen besitzen. In Hessen sind es demnach 60 Rechtextreme, die als Jäger:innen oder Sportschütz:innen eine Waffenbesitzkarte haben. Die Zahlen stammen von den Regierungen der einzelnen Bundesländer. han

Vom hessischen Innenministerium hieß es dazu, die lokalen Waffenbehörden arbeiteten intensiv mit den hessischen Sicherheitsbehörden zusammen. Sowie dies rechtlich möglich sei, würden die bei Polizei oder Verfassungsschutz vorliegenden Erkenntnisse genutzt, um Waffenscheine zu versagen oder wieder zu entziehen. Aktuell seien in Hessen gegen 19 Personen Verwaltungsmaßnahmen anhängig, bei denen es um die Versagung oder Entziehung waffenrechtlicher Erlaubnisse gehe.

Hessen: Juristische Hürden

Bei der Entwaffnung bekannter Rechtsextremer stoße man aber auch immer wieder an juristische Hürden, teilte das Innenministerium mit. Wenn Rechtsextreme, die etwa vom Verfassungsschutz beobachtet würden, fünf Jahre lang nicht mehr auffällig geworden seien, könne man aus den alten Erkenntnissen keine Unzuverlässigkeit im Sinne des Waffenrechts mehr begründen. Der hessische Verfassungsschutz prüfe in solchen Fällen aber regelmäßig, ob es neue Erkenntnisse über die entsprechenden Personen gebe. Hessen spreche sich auf Bundesebene auch für ein schärferes Waffenrecht aus.