Hessen: 60 mutmaßliche Rechtsextreme sind bewaffnet

Von: Hanning Voigts

Teilen

Wer etwa in einem Schützenverein ist, kann eine Waffenbesitzkarte beantragen. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Laut einer Recherche der Firma „Correctiv“ haben 60 mutmaßliche Rechtsextreme in Hessen eine Waffenbesitzkarte. Die Linke fordert eine Entwaffnung.

In Hessen leben aktuell 60 Personen, die von den Behörden als mutmaßlich rechtsextrem eingeschätzt werden und die dennoch legal Waffen besitzen. Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse des Recherchezentrums „Correctiv“. Das Team des gemeinnützigen Unternehmens aus Essen, das seine Arbeit über Spenden von Stiftungen und Privatleuten finanziert, hat nach eigenen Angaben bei allen 16 Bundesländern entsprechende Zahlen abgefragt, sie aber nicht von allen Ländern erhalten. Bundesweit geht die Analyse von 1000 Rechtsextremen aus, die etwa als Sportschützen oder Jäger Waffen besitzen dürfen.

Aus einer interaktiven Karte auf der Website von Correctiv geht hervor, wo es besonders viele mutmaßliche Rechtsextremist:innen in Hessen gibt, die über eine Waffenbesitzkarte verfügen. Diese berechtigt zum Besitz von Schusswaffen. Mit insgesamt neun steht der Lahn-Dill-Kreis demnach an der Spitze, sieben bewaffnete mutmaßliche Rechtsextreme gibt es der Recherche zufolge im Landkreis Limburg-Weilburg und jeweils fünf im Wetteraukreis, im Landkreis Bergstraße und im Schwalm-Eder-Kreis. Immerhin vier sind es im Odenwaldkreis und jeweils drei im Kreis Offenbach, im Main-Kinzig-Kreis, im Landkreis Fulda und im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Hessen: Eine gr0ße Gefahr für die innere Sicherheit

Grundsätzlich stellen bewaffnete Rechtsextremist:innen eine große Gefahr für die innere Sicherheit da – und vor allem für Menschen, die in das Feindbild von Neonazis und Rassist:innen passen. Der Rassist, der im Februar 2020 neun Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau erschoss und anschließend seine Mutter und sich selbst tötete, hatte als Sportschütze eine Waffenbesitzkarte. Die Pistolen, die er für seine Morde benutzte, durfte er legal besitzen. Der Kasseler Neonazi Stefan Ernst, der im Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen hatte, hatte wie der Täter von Hanau im Schützenverein trainiert, die Tatwaffe besaß er allerdings illegal.

Ernsts enger Weggefährte Markus H. hatte ebenfalls eine Waffenbesitzkarte. Der Neonazi hatte Ernst mit in seinen Schützenverein genommen. Die Waffenbehörde hatte H. zunächst die Waffenerlaubnis verweigert, er hatte sie sich aber vor Gericht erstritten. Dass er Erfolg hatte, lag auch am hessischen Verfassungsschutz, der dem Gericht Hinweise auf H.s rechtsextreme Gesinnung nicht weitergeleitet hatte.

Hessen: Erschreckende Ergebnisse

Für die Linksfraktion im hessischen Landtag ist nach der neuen Recherche von Correctiv klar, dass dringender Handlungsbedarf in Hessen besteht. „Wer den Kampf gegen Rechts ernst meint, muss alles daransetzen, Neonazis, Rassisten und alle Menschen, die in der extremen Rechten organisiert sind, zu entwaffnen“, sagte Torsten Felstehausen, innenpolitischer Sprecher der Linken im Landtag. Es sei mittlerweile bekannt, „wie gefährlich Waffen in den Händen von Personen sind, die sich als Reichsbürger oder Teil der extremen Rechten verstehen“.

Die Ergebnisse von Correctiv nannte der Linken-Politiker Felstehausen erschreckend. „Es ist überfällig, dass dieser Entwicklung, die auch in Hessen zu beobachten ist, nicht tatenlos zugeschaut wird.“ (Hanning Voigts)

Die ganze Recherche von „Correctiv“ im Netz unter www.correctiv.org