Hessen: 21 Listen zur Landtagswahl

Am 08.Oktober findet die Landtagswahl statt. © Sebastian Gollnow/dpa

Frauenanteil liegt bei einem Drittel / Zwei Gruppierungen weniger als im Jahr 2018

Der Landeswahlausschuss hat am Freitag in Wiesbaden über die Zulassung der Landeslisten für die Landtagswahl am 8. Oktober entschieden. Demnach können die Hessinnen und Hessen ihre Kreuze bei 21 verschiedenen Gruppierungen machen. Als einzige nicht zugelassen ist die Landesliste von Bündnis C – Christen für Deutschland. Sie hätte die erforderlichen 1000 Unterstützungsunterschriften nicht vorgelegt, teilte der Landeswahlleiter mit. Eine weitere Besonderheit ist die geänderte Kurzbezeichnung der Wählerliste Klimaliste Hessen zu Klimaliste Wählerliste. Das soll sie unterscheiden von der Bundespartei Klimaliste Deutschland (Klimaliste), die in mehreren Wahlkreisen Wahlvorschläge mit identischen Kurzbezeichnung eingereicht hat.

745 Bewerber:innen

Nach Angaben des Landeswahlleiters stehen damit zwei Gruppierungen weniger zur Auswahl als bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren. Insgesamt kandidieren 745 Bewerberinnen und Bewerber. Mehr als eine Drittel davon (261) sind Frauen.

Folgende Landeslisten hat der Landeswahlausschuss zugelassen (in Klammern die Gesamtzahl der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber).

- Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU (110)

- Bündnis 90/Die Grünen - Grüne (60)

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD (161)

- Alternative für Deutschland – AfD – (40)

- Freie Demokratische Partei – FDP (52)

- Die Linke (30)

- Freie Wähler (71)

- Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei (11)

- Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative – Die Partei (38)

- Piratenpartei Deutschland – Piraten (12)

Ökologisch-Demokratische Partei – ÖDP (10)

- Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung (5)

- V-Partei – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer – V-Partei – (7/3)

- Partei der Humanisten – PdH (10)

- Aktion Bürger für Gerechtigkeit - ABG (5)

- Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands – APPD (16)

- Basisdemokratische Partei Deutschland – Die Basis (18)

-. Deutsche Kommunistische Partei – DKP (25)

- Die neue Mitte (3)

- Volt Deutschland – Volt – (40)

- Wählerliste Klimaliste Hessen – Klimaliste Wählerliste (21)

Die Kreiswahlausschüsse in den Landtagswahlkreisen haben am Freitag ebenfalls über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entschieden. Der Landeswahlleiter rechnet damit, dass CDU, Gründe, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Freie Wähler in allen 55 Landtagswahlkreisen mit Bewerberinnen und -bewerbern antreten werden. Um Direktmandate bewerben sich demnach zudem Die Partei in 21 Wahlkreisen, Die Basis und Volt in 13, Klimaliste Deutschland in 7, Bündnis C und DKP in 6, Piraten in 4, Tierschutz und PdH in 3, ABG und Wählergruppe Solidaritätsbewegung in zwei und V-Partei, APPD, Mera25, Nichtparteigebundene Einwohnervertreter, Praktiker Partei, SGV-Partei und Bürgerliste Weiterdenken in einem Wahlkreis.

Insgesamt treten 472 Bewerberinnen und Bewerber in den Wahlkreisen an, davon 153 Frauen.