Heizungsgesetz in Hessen: Abwärme sinnvoll nutzen

Von: Jutta Rippegather

Opel-Zentrale in Rüsselsheim: Das Stammwerk der Stellantis-Tochter soll mit Energie aus Geothermie produzieren. © Andreas Arnold/dpa

Hessens Kommunen planen bereits mit klimaneutraler Versorgung. Es gibt auch Leuchtturmprojekte.

Kommunen mit einer Einwohnerzahl von mehr als 20 000 sind verpflichtet, eine eigene Wärmeplanung zu erstellen. So steht es im novellierten Energiegesetz des Landes. Die Regel tritt im November in Kraft, drei Jahre haben die Verantwortlichen von da an Zeit dafür.

Sinnvolles Instrument

Gleichwohl hat ein Viertel der insgesamt 59 betroffenen Gemeinden damit begonnen, teilt das Wirtschaftsministerium auf FR-Anfrage mit. Denn: Städte wie Eigentümer- und Wohnungswirtschaftsverbände sähen in der kommunalen Wärmeplanung „eine wichtige Entscheidungsgrundlage und ein sinnvolles Instrument, um (Ab-)Wärmeerzeuger und Wärmebedarfe zu erfassen und zusammenzubringen und kommunale (Fern-)Wärmenetze bestmöglich auszubauen“, sagt Sprecherin Franziska Richter. Sollte das Bundesgesetz in Kraft treten, werde sich zunächst nichts ändern. „Erst bei der Fortschreibung der Pläne müssten diese den Bundesvorgaben entsprechen.“ Der Referentenentwurf aus Berlin sieht die Pflicht bereits ab 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner vor.

Das Land unterstützt die Kommunen beim Erstellen einer Wärmeplanung. Finanziell - mit Zuschüssen für die Modernisierung von Gebäuden oder Geothermie-Bohrungen.

Und beratend: Die Landesenergieagentur Hessen (LEA) hat zum Beispiel den „hessische Wärmeatlas“ erstellt. Der ermöglicht es, den Wärmebedarf in einzelnen Stadtteilen oder Straßenzügen oder auch die Abwärme von Industrieanlagen einzuschätzen, oder die von Rechenzentren.

Das Instrument dient dazu, den Bedarf zu ermitteln und soll zugleich beim Planen möglicher Leitungen für Fernwärmenetze unterstützen, heißt es.

Im Jahr 2021 hatte das hessische Fernwärmenetz eine Trassenlänge von 1040 Kilometer. Davon waren 992 Kilometer Wassernetze und 48 Kilometer Dampfnetze. Hinzu kamen Netze zur Versorgung einzelner Quartiere.

Rund 40 Kommunen sind angeschlossen, so das Ministerium. Demnach trug Fernwärme zu elf Prozent zur gesamten Wärmeerzeugung in Hessen im Jahr 2021 bei.

Davon wurden 42 Prozent zum Heizen gebraucht, knapp fünf Prozent für Warmwasserbereitung - 53 Prozent für „sonstige Prozesswärme - überwiegend in der Industrie. Der Beitrag der erneuerbaren Energien in der Fernwärmeversorgung lag bei rund 22,5 Prozent.

In vielen Teilen Hessens gibt es Initiativen, die die klimaneutrale Energieversorgung vorantreiben wollen. Eine vollständige Übersicht aller geplanten oder in Bau befindlichen Vorhaben liegt dem Ministerium nicht vor.

Bekannt seien allerdings „einige Leuchtturmprojekte“. Etwa in Amöneburg-Rüdigheim im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf, wo ein Wärmenetz mit 100 Prozent solarer Versorgung entstehen soll. Oder im selben Landkreis in Rauschberg-Bracht - da ist es eine überwiegend solare Wärmeversorgung für 180 Gebäude mit etwa Zweidrittel solarer Versorgung und Biomasse.

Der dritte „Leuchtturm“ soll in Großkrotzenburg bei Hanau entstehen, auf dem Gelände des einstigen Kraftwerks Staudinger: Erneuerbare Energien sollen die Kohle zur Wärmeerzeugung ersetzen. Erzeugt durch Nutzung der Wärme des Mains mit Wärmepumpen, Solaranlage und Biomasse.