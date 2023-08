Heiße Zeiten

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Der Sommer 2023 ist ein Sommer der Extreme. Erst heiß, dann kalt, dann nass, dann wieder schwül. Wer jetzt noch den Klimawandel leugnet, der hat in den vergangenen Wochen nicht aufgepasst. Es gibt sie tatsächlich, Vertreter dieser Spezies im landespolitischen Geschäft – Frauen sind in dieser Fraktion keine mehr zu finden.

Reden wir über das Wetter. Immer ein schönes Thema. Aber diese Woche erst recht. Viele haben es am eigenen Körper spüren dürfen, Blut geriet in Wallung. Nicht etwa wegen scharfer Auseinandersetzungen. Die Sonne brutzelte in dieser Woche noch einmal gnadenlos herunter und lieferte verschärfte Bedingungen für die Landespolitikerinnen und -politiker, die sich zum Ferienende hin zunehmend warmlaufen. Wahlkämpfende luden zu Terminen ein, bei denen sie sich und ihre Botschaften Open Air bei mehr als 30 Grad präsentierten. Gekleidet, als säßen sie im klimatisierten Plenum. Hemdsärmelig vor den Fernsehkameras und Pressefotograf:innen – das ist verpönt. Das Jackett bleibt an, koste es so viel Schweiß, wie es wolle.

Strohhut oder Schirmmütze? Geht erst recht nicht. Zumindest für den hessischen Regierungschef. Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen hatte sich das neulich getraut, als er im strömenden Regen mit Boris Rhein in Willingen wanderte. Das nennen wir mutig.

Willingen ist nicht Seligenstadt, das kulturhistorische Kleinod am Main. Rhein tauschte sich dort diese Woche mit Markus Söder aus – ebenfalls ein Amtskollege. Diesmal aus Bayern, das zeitgleich mit Hessen am 8. Oktober wählt. Heiß ging es her bei dem Treffen, bei dem die beiden zwischen Lauch, Rosen, Zitronenmelisse und Apfelbäumen im gepflegten Klostergarten lustwandelten und vorbei an staunenden Gästen der Freiluftgastronomie zum Rathaus schlenderten. Auf den Platz davor hatten die Regie zwei Stühle und einen Tisch mit dem Goldenen Buch aufgebaut. Kein Schatten weit und breit. Man ertrug es lächelnd, schrieb sich ein und flüchtete schleunigst weiter. In die gut klimatisierte Brauerei von Glaabsbräu – was für eine Erleichterung.

Nun ist Rhein nicht der einzige, der sich den Kopf heißredet in der Hitze des Sommers. Auch sein Kontrahent Tarek Al-Wazir von den Grünen lächelte tapfer in die Kameras, als er diese Woche die Großplakate seiner Partei vorstellte. Denn am frühen Mittag war es hinter dem Wiesbadener Kurhaus schon bollig warm, lediglich ein paar knallgrüne Gartenpavillons spendeten Schatten. Die anwesenden Medienvertreter:innen waren zum Teil luftig angezogen, Al-Wazir trug ohne Murren seinen blauen Anzug.

Wacker hielt sich auch der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz, der diese Woche die Wahlkampfkampagne seiner Partei ebenfalls unter freien Himmel vorstellte. Pentz fackelte nicht lange, stellte sich in die pralle Morgensonne und verschwand dann in der Parteizentrale.

Eines ist sicher: Bezüglich der Temperaturen ist mit dem Regen von Freitag die heißestes Phase des Wahlkampfs vorbei. Der Wetterdienst in Offenbach hat Abkühlung vorhergesagt. Inhaltlich können die Parteien noch ein paar Schippen drauflegen. Wird auch nicht mehr so anstrengend. Trotzdem bitte kühlen Kopf bewahren: Überhitzte Gemüter schaden der politischen Kultur.

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf