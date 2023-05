Gut 250 000 Deutschlandtickets in Hessen verkauft

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und der RMV präsentieren eine erste Bilanz. Ein verbilligtes Angebot für Studierende und Bedürftige ist in Planung.

Zehn Tage nach der Einführung des Deutschlandtickets haben Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), und Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) eine positive erste Bilanz gezogen. Laut Al-Wazir sind landesweit bislang mehr als 250 000 Tickets verkauft worden, darunter etwa 220 000 davon über den RMV und 20 000 über den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV). Al-Wazir sprach von einer „sehr guten Nachricht“, auch weil viele Neukund:innen das Angebot angenommen hätten – beim RMV waren das nach Ringats Angaben rund 120 000 und somit deutlich mehr als erwartet.

Die Nutzer:innen schätzten den Vorteil, „einfach einsteigen“ zu können, ohne über Preise und Tarifgrenzen nachdenken zu müssen, sagte Al-Wazir. Die Resonanz auf das Ticket sei in Hessen bundesweit mit am größten.

Wer das Ticket – das 49 Euro kostet und für den aktuellen Kalendermonat gilt – besitzt, kann in ganz Deutschland Züge und Busse im Regional- und Nahverkehr nutzen. Die Monatskarte ist unter anderem als Chipkarte in den Kundenzentren der Verkehrsverbünde und -unternehmen oder über deren Apps erhältlich. Wird das Abonnement nicht zum Monatsende gekündigt, läuft es automatisch weiter.

Kritiker:innen, etwa der Fahrgastverband Pro Bahn, hatten dies bemängelt, ebenso wie mangelnde günstigere Deutschlandtickets für bedürftige Menschen und Studierende. Letztere sollen in den nächsten Monaten ein Angebot bekommen, kündigte Al-Wazir an. Demnach ist für Studierende vom 1. Juni an eine sogenannte Upgrade-Lösung geplant. Sie sollen für das Deutschlandticket die Differenz zwischen dem Preis ihres Semestertickets und den 49 Euro im Monat zahlen. Dass es so lange dauert, begründete Ringat mit Personalknappheit beim RMV.

Menschen mit geringem oder keinem Einkommen sollen ab August die Gelegenheit bekommen, mit dem „Hessenpass mobil“ das Deutschlandticket für 31 Euro zu kaufen. Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte hier ein 29-Euro-Ticket gefordert, die Linke mittelfristig den Nulltarif.

Al-Wazir und Ringat gehen davon aus, dass mit diesen Angeboten die Zahl der Nutzer:innen signifikant steigen werde. Der ÖPNV müsse gestärkt werden, damit Busse und Züge in ausreichender Zahl vorhanden seien.