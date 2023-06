Grüne werben zur Landtagswahl mit Hessenliebe

Von: Jutta Rippegather

Tarek Al-Wazir und Angela nach der Wahl auf dem Landesparteitag. © dpa

Die Partei stellt ihre Kampagne vor. Sie will mehr Kita-Plätze und einen Transformationsfonds schaffen.

Wenn Tarek Al-Wazir Ministerpräsident wäre, würde er einen Klima- und Transformationsfonds in Höhe von sechs Milliarden Euro auflegen, um Investitionen in Zukunftstechnologien zu fördern oder in betriebliche Weiterbildung. Ein Ministerpräsident A-Wazir würde auch mindestens 20 000 neue Kita-Plätze schaffen plus mehr bezahlte Ausbildungsplätze für Erzieherinnen und Erzieher, denn es fehlen schon jetzt Fachkräfte. Sollten die Grünen nach der Hessenwahl am 8. Oktober stärkste Kraft werden, würden sie den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Stundentakt vorantreiben und regionale ärztliche Versorgungszentren auf dem Land ausbauen, ergänzt Angela Dorn am Dienstag in Wiesbaden bei der Vorstellung der Kampagne zum Wahlkampf.

Lob für Al-Wazir

Dorn ist Wissenschaftsministerin und Spitzenkandidatin, Al-Wazir der erste Grüne in Hessen, der sich offiziell um das Amt des Ministerpräsidenten bewirbt. Eine Novität, aber folgerichtig, wie der Offenbacher selbstbewusst ausführt, der seit neuneinhalb Jahren das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr leitet. Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 19,8 Prozent waren die Grünen bei der vergangenen Wahl zweitstärkste Partei nach der CDU (27 Prozent) geworden. Jetzt kommt es erstmals zu einem Dreikampf um die Staatskanzlei. Es treten an: Der amtierende Regierungschef Boris Rhein (CDU), Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Al-Wazir, den seine Parteifreunde mit Lob überschütten. „Die Menschen in Hessen kennen Tarek und schätzen ihn“, sagt Landesvorsitzende Sigrid Erfurth. „Er sagt, was er tut und tut, was er sagt.“ Der 52-Jährige sei eng verbunden mit Hessen – ein Seitenhieb gegen Faeser. 28 Jahre Landespolitik, 14 Jahre Fraktionschef, seit knapp zehn Jahren Regierungsverantwortung. „Ich habe mich immer für Hessen entschieden“, betont Al-Wazir.

Die enge Verbundenheit soll der „Claim“ widerspiegeln – die Überschrift der Kampagne. „Hessen lieben. Zukunft leben“ lautet der Slogan auf allen Plakaten, die sechs Wochen vor der Landtagwahl im öffentlichen Raum zu sehen sein werden. Zwischen den beiden Sätzen eine abgeschnittene Sonnenblumenblüte. Acht Varianten sind es. Dorn mit Schulkind, älterem Mann vor Fachwerk, Al-Wazir im Gespräch mit Unternehmer, einem ergrauten Kleingärtnerpaar, mit Fußball in der Hand, umringt von Kindern. Die Bilder sollen Gesprächsbereitschaft auf Augenhöhe signalisieren. „Wir wollen um Vertrauen werben“, sagt Al-Wazir. Die „großen Umbrüche“ der nächsten Jahre machten den Menschen Sorgen. „Veränderungen lösen auch Fragen aus.“ Doch ein Zurück sei keine Option, wenn Hessen nicht an Stärke verlieren wolle. „Dazu braucht es Mut, neue Wege zu gehen.“ Als kleiner Koalitionspartner der CDU, sagt er, stießen die Grünen dabei immer wieder an Grenzen. „Wir wollen es jetzt wissen.“