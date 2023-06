Glück und Glaube liegen beim Hessentag nah beieinander

Von: Peter Hanack

300 Jahre alt soll er sein, der Olivenbaum. Er steht mitten in der Martinskirche, die zehn Tage lang Glückskirche ist. © Michael Schick

Zum Hessentag in Pfungstadt hat die evangelische Kirche ein Gotteshaus zum Paradiesgarten gemacht. Wer hereinkommt, betritt eine andere Welt und kann dem Trubel entfliehen.

Man tritt durch die Pforte – und kommt in eine andere Welt. Klingt pathetisch, ist aber so. Während draußen das munter-laute, mitunter auch staubig-anstrengende Hessentags-Getümmel tobt, empfängt der in dunkles, reich bemaltes Holz gekleidete Innenraum der Martins-kirche die Eintretenden mit Blütenduft und einer eigentümlich luftig-hellen Ruhe.

Ok, das hier ist ja auch keine normale Kirche. Es ist – für die Dauer der zehn Festtage – die „Glückskirche“. Da muss ja ein bisschen Glück drin sein. Und wenn es das Glück ist, dem Trubel eine zeitlang entfliehen zu können.

Die Bänke wurden hinausgetragen, stattdessen füllen das Grün und die Blüten von 900 Pflanzen den Kirchenraum, flattern digitale Schmetterlinge umher, sind auf Bildschirmen die wechselnden Jahreszeiten zu sehen. Sitzgelegenheiten bieten einige Stühle und zwei große, hölzerne Hollywoodschaukeln.

Irmengard Brand hat sich hier niedergelassen. Die 84-Jährige ist mit ihrer Tochter Birgit aus Gießen zum Hessentag gekommen. „Ganz toll, wunderschön“, schwärmt sie. Tochter Birgit empfindet ebenso. „Es ist hier alles irgendwie fröhlich, so frisch“, sagt sie. Wenn Kirche überall so wäre, würden auch wieder mehr Menschen in die Gottesdienste kommen, ist sie sicher.

Gerade hat Pfarrerin Gudrun Olschewski eine viertelstündige Andacht gehalten, wie jeden Mittag um 12 Uhr. Dazu hat ein Kindergartenchor gesungen. Mutter und Tochter Brand hat auch das sehr gut gefallen, es hat „einfach Spaß gemacht, hier zu sein“.

Tatsächlich ist die Glückkirche so gut besucht, wie es die Sonntagsgottesdienste fast nie sind. Die meisten scheinen etwas länger zu bleiben. Wer will, kann ein Foto von sich mit der Blütenpracht im Hintergrund machen lassen. „Halten Sie einen Glücksmoment für sich im Bild fest“, ermuntert Stephan Krebs die Besucher und Besucherinnen.

Krebs leitet eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Heute hat er Dienst am Foto-Schalter, drückt den Auslöser und eine Minute später den Fotografierten das Sofortbild in die Hand.

Glückskirche beim Hessentag Die Glückskirche steht im Zentrum von Pfungstadt, an der Ecke von Kirchstraße und Kaplaneigasse. Sie ist noch bis Sonntag täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Kurze Andachten und „Glücksimpulse“ gibt es jeweils um 12 Uhr und um 22 Uhr.

EKHN und Diakonie Hessen haben gemeinsam die Glückskirche gestaltet. „Wir haben versucht, einen Erlebnisraum zu schaffen, den man so lange besuchen kann, wie man möchte“, erklärt Krebs. Seit 25 Jahren ist die EKHN mit einer Kirche auf dem Hessentag vertreten, „weil wir als Volkskirche auf ein Volksfest gehören, wie wir finden“. Zuletzt waren es Themenkirchen, die von den jeweiligen Veranstaltungsorten inspiriert wurden. In Pfungstadt, das ein Hufeisen im Wappen trägt, lag „Glück“ als Thema denkbar nahe.

„Ein schöner Moment in der Natur kann Menschen glücklich machen“, sagt Krebs. Daher die vielen Pflanzen, die wiederum die so genannte Himmelswiese – ein Deckengemälde mit floralen Motiven, das auf das Paradies verweisen soll – hinab auf die Erde, sprich den Kirchenboden, verlängern sollen. Und so schlägt auch Krebs einen Bogen vom weltlichen in den transzendenten Raum: „Schöpfung kann ja ein spirituelles Erlebnis sein, so können wir für jene, die dafür offen sind, einen Begegnungspunkt mit dem Glauben schaffen“, sagt er. So liegen hier Glaube und Glück nah beieinander.

Auch für Annika Steinmetz. Sie lässt ein Foto von sich und ihrer Mutter machen, geht auch sonst gerne in den Gottesdienst. Die 25-Jährige studiert Jura, stammt aus Pfungstadt und hat ihre Mutter Christiane Petermann hierher gebracht, damit die Kirche auch mal anders erleben kann.

„Im Urlaub schaue ich mir Kirchen ja gerne mal an, in den Gottesdienst gehe ich eher selten oder gar nicht“, erzählt die 58-Jährige. „Aber wenn Kirche so ist wie hier...., dann vielleicht schon“, lässt sie sich – noch ein wenig vorsichtig – begeistern.

Gudrun Olschewski ist seit 22 Jahren Pfarrerin der Martinskirche. Dass sie nun zehn Tage lang eine Glückskirche mitgestalten darf, treibt ihr sichtlich die Freude ins Gesicht. „Es kommen so viele Menschen herein, bleiben eine Zeit und gehen ganz oft mit strahlenden Augen wieder nach draußen“ erzählt sie. Zwar könne man Glück „nicht machen“, aber vielleicht einen Raum anbieten, in dem jeder ein kleines Stück Glück für sich entdecken kann. Ob er oder sie nun gläubig ist oder nicht.

