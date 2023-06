Weniger Notaufnahmen - Einschnitte für Frankfurt durch die geplante Klinkreform

Hessen

Die Klinikreform führt zur Arbeitsteilung und ändert die Versorgungslandschaft in Rhein-Main. Jeder bekommt was er braucht, aber nicht alles was er will.

Frankfurt - Die Krankenhausreform wird sich vor allem auf die Angebote im Ballungsraum auswirken. Davon geht Jürgen Graf aus, Ärztlicher Direktor der Frankfurter Uniklinik. „Wir erwarten für die Metropolregionen die gravierendsten Veränderungen.“ Es werde zu neuen Arbeitsteilungen kommen. „Für Frankfurt könnte das heißen: Statt rund ein Dutzend Notaufnahmen gibt es künftig nur noch eine Handvoll aufs Stadtgebiet verteilt.“ Bei einer sinnvollen Zusammenarbeit völlig ausreichend. „Das spart Personal, welches wir nicht haben, Kosten und erhöht die Qualität der Versorgung.“

+ In den Notaufnahmen sollen die Kapazitäten für „echte“ Notfälle freigehalten werden. © picture alliance/dpa

Monatelange Beratungen für Klinikreform in Frankfurt

Seit Monaten beraten die Bundesländer und Kliniken mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach über die Klinikreform, die zum Jahresanfang in Kraft treten soll. Nächste Woche gehen die Gespräche weiter. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) ist dabei. Ausgemacht ist schon, dass die Länder zuständig für die Krankenhausplanung bleiben. Daneben gibt es noch viel mehr zu regeln.

Netzwerke für die Versorgung Frankfurts

Ob Land oder hessische Krankenhausgesellschaft: alle sind überzeugt, dass eine Reform überfällig ist. Es wird ein Netzwerk geben, in das sich jede Klinik nach den ihr zugeteilten Aufgaben einbringt. Die flächendeckende Versorgung soll gewährleistet sein. Graf ist zufrieden mit den Verhandlungen in Berlin: „Es gibt einige gute Ideen.“ Etwa die akute und Notfallversorgung nach Bedarfskriterien auszurichten.

Konkret könnte das so ablaufen: Die in die Notaufnahme kommenden Patient:innen werden, wenn medizinisch sinnvoll, gleich in eine andere Klinik geschickt oder zum Hausarzt. Oder sie werden, nach „stattgehabter Diagnostik beziehungsweise Therapieeinleitung“ nach ein paar Tagen in ein Krankenhaus ohne Notaufnahme verlegt. „Das schafft wieder Kapazitäten für akute und schwere Fälle.

Andere Kliniken in Frankfurt spezialisieren sich nach Leistungsgruppen

Die anderen Kliniken spezialisieren sich nach Leistungsgruppen – „das führt zu mehr Qualität“. So entstehe ein Netzwerk mit gestufter Versorgung.“

Um die schweren Fälle kümmerten sich die Häuser mit Maximalversorger-Niveau in Hessen – in Darmstadt, Fulda, Kassel, die beiden Uniklinik-Standorte Gießen-Marburg, die Frankfurter Häuser inklusive dortiges Uniklinikum. Ein Modell, das sich bereits in der Corona-Pandemie bewährt hat. Bedingung sei ein Schub für die Digitalisierung, sagt Graf. Mit elektronischer Patientenakte als Kommunikationsmittel zwischen den Kliniken, damit ein solches Netzwerk funktioniert. Hilfreich sei auch der Einsatz von Telemedizin

Weder mehr Personal, noch mehr Geld für Frankfurter Gesundheitssystem

Ein Zurück zum alten Status quo ist für den Chef der Frankfurter Uniklinik keine Option. „Wir werden für das Gesundheitssystem insgesamt nicht mehr Personal bekommen und auch nicht mehr Geld.“ Die Lösung sei mehr Effizienz. „Wir müssen Patienten den geeigneten Versorgungsstrukturen zuteilen.“ Eine veränderte Anspruchshaltung in der Bevölkerung sei definitiv hilfreich. „Jeder muss bekommen was er braucht, nicht aber was er möglicherweise will.“ (Jutta Rippegather)

