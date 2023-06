Frankfurt: Ärger über Nachtflüge

Frankfurt

Die Bürgerinitiativen werfen dem Ministerium Verstoß gegen Planfeststellungsbeschluss vor.

Der Frankfurter Flughafen soll seinen Flugplan nach 18 Uhr ausdünnen, fordert das Bündnis der Bürgerinitiativen (BBI) gegen den Flughafenausbau. „Man sollte realisieren, dass Frankfurt als Abend-Hub denkbar ungeeignet ist.“ Die Zahl der Landungen müssten so reduziert werden, dass sie auch bei Gewitter noch vor dem Nachtflugverbot abzuwickeln sind. „Die Probleme entstehen auch durch die Verdichtung der Abflüge ab 21.30 Uhr, wodurch die gerichtliche Forderung nach einem Abschwellen des Lärms in der Nachtrandstunde missachtet wird“, argumentiert Bündnissprecher Knut Dörfel in einer Mitteilung vom Donnerstag.

In der Nacht auf Dienstag waren 63 Flugzeuge nach 23 Uhr gestartet, davon sechs nach Mitternacht. Gerechtfertigt wurde dies mit dem Unwetter und der Luftwaffenübung „Air Defender“. Das BBI weist darauf hin, dass Genehmigungen für Starts nach Mitternacht nur in Fällen besonderer Härte zugelassen werden dürfen. „Derartige Härten sind weder erkennbar noch kommuniziert worden.“ Das Vermeiden von Störungen im Luftverkehr sei kein „rechtfertigender Grund“.

Die Einschränkungen durch Air Defender hätten um 19 Uhr geendet. Bisher habe die Übung zu keinen nennenswerten Problemen geführt. „Die Verspätungen sind primär auf das Gewitter zurückzuführen“, folgert Dörfel daraus. Er wirft dem hessischen Verkehrsministerium vor, bei Genehmigung von Starts nach 23 Uhr regelmäßig die Vorgabe des Planfeststellungsbeschlusses zu missachten.