Förderprogramm des Landes Hessen für Gaststätten endet

Von: Jens Joachim

Gestapelte Stühle warten auf dem Römer auf Gäste. Andernorts weisen sie auf geschlossene Betriebe hin. Das Land hilft Gaststätten in ländlichen Regionen mit einem Förderzuschuss bei größeren Investitionen, Sanierungen und Anschaffungen. © imago images/Jan Huebner

Das Land Hessen unterstützt Restaurants, Kneipen und Bars in ländlichen Regionen noch dieses Jahr bei Investitionen und Anschaffungen von mindestens 15 000 Euro.

Rund zehn Millionen Euro hat das Land Hessen seit 2021 zur Verfügung gestellt, um in ländlichen Regionen Inhaberinnen und Inhabern von Restaurants, Kneipen und Bars bei größeren Investitionen und Anschaffungen zu unterstützen. Nach den „harten Monaten des Lockdowns“ wollte das Land „die Möglichkeit bieten, die Öffnung von Gaststätten in den ländlichen Räumen mit neuen Investitionen in den eigenen Betrieb zu gestalten“, begründete die Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) das Förderprogramm, das in diesem Jahr endet.

Für jeweils acht Wochen konnten in diesem Jahr im Februar und März sowie von Juni bis Mitte Juli entsprechende Anträge bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) gestellt werden. Die WI-Bank prüft, ob es noch einen weiteren Förderaufruf geben wird.

Das Land begründet die Förderung damit, dass Restaurants, Kneipen und Bars „ein wichtiger Bestandteil jedes Dorflebens“ seien. Als Orte der Begegnung und des geselligen Zusammentreffens seien sie im ländlichem Raum unverzichtbar, zumal mit kulinarischen Angeboten und oftmals regionaler Küche Gäste aus nah und fern angelockt würden.

Über das Sonderprogramm werden nach Angaben der WI-Bank Investitionen und Anschaffungen von mindestens 15 000 Euro gefördert. Unterstützt werden beispielsweise Gastraumrenovierungen, der Bau einer neuen Außenterrasse, Küchenmodernisierungen oder die Anschaffung von moderner digitaler Technik. Die Förderquote beträgt 45 Prozent bei einer Höchstfördersumme von 200 000 Euro. Gefördert werden kleine und mittelständische Gaststättenbetriebe oder Pächterinnen und Pächter, die Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten und einem Jahresumsatz oder einer Bilanzsumme von höchstens zehn Millionen Euro betreiben.

Weitere Auskünfte gibt Philipp Jung von der WI-Bank unter der Telefonnummer 06441/4479-1210 sowie per E-Mail unter soprogastro@wibank.de