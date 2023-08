Fischsterben wie in der Oder? BUND fordert Notfallplan für Werra und Weser

Von: Peter Hanack

Der Salzgehalt ist hoch, die Temperaturen sind es auch: die Werra bei Herleshausen an der Grenze von Hessen und Thüringen. © PantherMedia / hecke06

Hohe Temperaturen und hoher Salzgehalt: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Hessen (BUND) fordert mit weiteren Landesverbänden Schutzmaßnahmen für Werra und Weser

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hessen schlägt Alarm. Werde nichts getan, könne in Werra und Weser ein katastrophales Fischsterben bevorstehen – wie vergangenes Jahr in der Oder. Gründe seien der hohe Salzgehalt und hohe Wassertemperaturen.

In einer gemeinsamen Erklärung fordern fünf Landesverbände des BUND die Bundesländer im Einzugsgebiet der Weser auf, einen Notfallplan gegen ein mögliches Fischsterben in dem Fluss sowie in der Werra zu erarbeiten. Adressaten des Appells sind außer Hessen noch Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

Umweltkatastrophe droht

„Diese Bundesländer müssen sofort Konsequenzen aus dem katastrophalen Fischsterben in der Oder im Sommer 2022 ziehen“, fordert der Vorsitzende des BUND Hessen, Jörg Nitsch, in der am Mittwoch verbreiteten Erklärung.

Aufgrund des Kaliabbaus sei der Salzgehalt in den beiden Flüssen extrem hoch. Wegen des Klimawandels sei auch die Wassertemperatur erhöht. Beides seien wesentliche Faktoren für ein Fischsterben. „Wenn jetzt noch die Goldalge eingeschleppt wird, ist eine Umweltkatastrophe wie zuletzt an der Oder nur eine Frage der Zeit“, so Nitsch.

Gefahr durch Goldalge

Die Goldalge könne täglich in der Werra oder der Weser auftauchen, mahnt Robert Bednarsky, Vorsitzender des BUND Thüringen. Wenn dies geschehe, müsse bereits ein Notfallplan vorhanden sein, sonst sei es zu spät, sagt er. Die Bundesländer müssten deshalb sofort eine Task Force gründen, um einen solchen Plan aufzustellen.

Laut BUND war die Chloridkonzentration an der Oder in Brandenburg kurz vor dem dortigen Fischsterben von 170 auf mehr als 300 Milligramm je Liter angestiegen. In der Werra seien bis Ende 2023 sogar bis zu 1820 Milligramm am Pegel Gerstungen erlaubt.

Dies schaffe „auf mehr als hundert Kilometern Länge“ Bedingungen, unter denen die Goldalge gut leben könne. Die Alge könne dann Gifte abgeben, die die Fische und andere Wasserlebewesen abtöten könnten. So seien in der Oder 2022 bis zur Hälfte aller Fische verendet – insgesamt mehr als 190 Tonnen. An Werra und Weser könnten die Folgen sogar noch drastischer sein, weil die Wassermenge geringer sei und sich schneller erwärme als in der Oder.

Salzgehalt reduzieren

Die BUND-Landesverbände haben zehn Forderungen aufgestellt, um gegen ein Fischsterben vorzugehen. Dazu gehören neben der Einrichtung der Task Force ein Monitoring der Goldalgen-Entwicklung, der Austausch von Messergebnissen zwischen den Behörden und Bundesländern, eine Verringerung der Einleitung von Nährstoffen aus der Landwirtschaft sowie die Absenkung des Salzgehaltes und die Reaktivierung der Fluss-Auen.