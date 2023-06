FDP Hessen: Liberale Gewissheiten

Von: Hanning Voigts

Feuer und Flamme für Hessen: An markigen Sprüchen fehlt es der FDP nicht. Foto: dpa © dpa

Die FDP zieht mit liberalen Klassikern in den hessischen Wahlkampf. Parteiintern kommt das gut an, aber was ist mit den Wählerinnen und Wählern? Der Kommentar.

Auf der Bühne der Wetzlarer Stadthalle prangte am Wochenende ein brüllender Löwe. „Feuer und Flamme für Hessen“ stand auf seiner Mähne. Die Botschaft war nicht gerade subtil: Die FDP tritt mit breiter Brust zur Landtagswahl am 8. Oktober an. Mit liberalen Kernthemen wie Deregulierung, Bildung und Digitalisierung will sie zurück in die Landesregierung – am liebsten mit der CDU und anstelle der Grünen, die sich die Liberalen zu Hauptgegnern erkoren haben.

Spitzenkandidat Stefan Naas verspricht, die FDP biete „volle Kanne Liberalismus“ und geriert sich als Anti-Tarek-al-Wazir. Er schimpft auf den „Heizungshammer“ von Robert Habeck, auf vermeintliche staatliche Bevormundung und den „Kampf gegen das Auto“, den es zu beenden gelte.

Hessen: Zu steigenden Mieten sagt die FDP nichts

Damit trifft Naasden Nerv seiner Parteifreund:innen, aber trifft er auch den der Wähler:innen? Von wichtigen Themen wie steigenden Mieten, wachsender Armut und einem günstigeren ÖPNV war von Naas kaum etwas zu hören.

Klar ist, dass es für die FDP nicht eben einfach wird, Teil der nächsten Landesregierung zu werden. Mit der CDU allein dürften die Landtagssitze nicht reichen. Die von Naas bevorzugte „Deutschlandkoalition“ mit CDU und SPD wird kaum zustande kommen, weil zwei große Parteien die FDP nicht brauchen werden. Was nach dem 8.Oktober von dem brüllenden Löwen mit Gestaltungsanspruch übrig ist, wird sich also zeigen müssen. (Hanning Voigts)