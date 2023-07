Falsche Konstruktion

Von: Hanning Voigts

Fraport-Chef Stefan Schulte sieht keine Chance, die Beteiligung an Pulkovo loszuwerden. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Wahrscheinlich gibt es wirklich keine legale Exit-Option beim Flughafen Pulkovo. Dann ist die juristische Konstruktion aber der Fehler. Ein Kommentar.

Vermutlich haben Finanzminister Michael Boddenberg und Fraport-Chef Stefan Schulte einfach recht. So wie die Dinge derzeit liegen, ist es wahrscheinlich wirklich nicht möglich, juristisch sauber aus der Beteiligung am Flughafen Pulkovo auszusteigen. Boddenberg hat geschildert, dass spezialisierte Anwaltskanzleien sich über die Verträge gebeugt hätten, ohne dass ihnen eine zündende Idee für eine Kündigung gekommen wäre. Und auch sonst hat bisher niemand eine.

Nehmen wir also einfach an, dass es tatsächlich keine legale Exit-Option gibt. Dass die Fraport nicht einfach Vermögen aufgeben kann, das ihren Aktionär:innen gehört. Politisch ist es dann immer noch schwer auszuhalten, dass eine Firma wie die Fraport, die mehrheitlich dem Staat gehört, Teile dieses Airports besitzt. Denn da landen offenbar Flugzeuge, die zur Gruppe „Wagner“ gehören, die für Kriegsverbrechen, Vergewaltigungen und Morde an eigenen Leuten mit dem Vorschlaghammer bekannt ist.

Hessen: Träume von fetten Gewinnen

Wenn die komplexe Konstruktion einer Beteiligung über eine Holding in Zypern auch bei solcher Sachlage keinen Rückzug zulässt, dann ist diese Konstruktion eben ein Fehler. Und auch die Wirtschafts-Optimist:innen, die 2009 von globalen Gewinnen der Fraport geträumt haben, haben sich getäuscht, was die Entwicklung Russland angeht.

Was die Investition von Steuergeld in globale Geschäfte angeht, braucht es dringend eine Zeitenwende. (Hanning Voigts)