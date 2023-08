Nach Ausschreitungen bei Eritrea-Festival in Gießen: Nun auch schwere Ausschreitungen in Schweden

Nach den schweren Krawallen beim Eritrea Festival in Gießen ist es nun auch in Schweden zu Ausschreitungen gekommen.

Gießen – Die Ermittlungen nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Eritrea-Festival in Gießen vor vier Wochen dauern an. Derzeit würde eine Vielzahl von Videos und Fotos ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher. Angesichts der Menge des Materials werde das wohl noch mehrere Wochen dauern.

Bei dem Festival Anfang Juli waren mindestens 26 Polizisten verletzt worden. Gegner der Veranstaltung attackierten Beamte mit Stein- und Flaschenwürfen und zündeten Rauchbomben. Sie durchbrachen Absperrungen und versuchten, auf das Festivalgelände zu gelangen. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Bis zum Ende des Festivals verzeichnete die Polizei 125 Strafanzeigen, fast ausschließlich wegen Landfriedensbruch. 131 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, hieß es seinerzeit zur Bilanz des Einsatzes. In mehr als 1800 Fällen seien Personen kontrolliert oder ihre Identitäten festgestellt worden.

Nach den Krawallen in Gießen kommt es auch in der Nähe von Stockholm/Schweden zu schweren Ausschreitungen bei einem Eritrea-Festival. © Magnus Lejhall/TT/Imago

Auch in Frankfurt Schlägerei zwischen Eritreern

Veranstalter des Festivals war der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der wegen seiner Nähe zu dem Regime in dem Land am Horn von Afrika als umstritten gilt. In Eritrea regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land.

Auch in Frankfurt gab es kürzlich einen Zwischenfall: Bei einer Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten bei einer Veranstaltung der eritreischen Opposition gab es zwei Festnahmen und einen Verletzten. Hier dauern die Ermittlungen ebenfalls noch an.

Eskalation bei Eritrea-Festival in Schweden

International für Schlagzeilen sorgten zudem Krawalle bei einem Eritrea-Festival in der Nähe der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Bei einer Demonstration gegen das Festival war es am Donnerstagnachmittag zu chaotischen Szenen, Bränden und Schlägereien gekommen.

Nach Behördenangaben zogen sich 55 Menschen Verletzungen zu, darunter drei Polizeibeamte. Am späten Donnerstagabend lagen nach Angaben der Region Stockholm weiterhin acht Schwerverletzte im Krankenhaus, hinzu kamen 15 Menschen mit leichteren Verletzungen.

Weitere Proteste gegen das »Festival Eritrea Scandinavia« wurden von der Stockholmer Polizei untersagt, die Veranstaltung aber fortgesetzt. (dpa)