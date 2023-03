Erfinderisch

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Teilen

Zitate bringen Pepp in die Rede im Landtag. Mal blicken sie in die Zukunft, mal in die Vergangenheit mit Gurkensalat aus der Hasenblase. Löwensenf - die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Wessen Worte eignen sich am besten? Die eines Graswurzelrevolutionärs, die eines Genies? Oder - lokalpatriotisch - die des Daniel Düsentrieb aus dem Taunus? Zitate sind ein beliebtes Stilmittel in Reden - nicht nur bei Familienfeiern. Abgeordnete im hessischen Landtag greifen ebenfalls gerne auf kluge Sätze bekannter Namen zurück, um ihren Ausführungen den gewissen Pepp zu verleihen, zur Bildung des Publikums beizutragen und die eigene zu demonstrieren. Gerne als Schlussakkord, manchmal auch als flotter Einstieg.

Ein interessanter erster Satz weckt die Aufmerksamkeit. Das kann nicht schaden zum Start eines Plenartags um 9 Uhr in der Früh. Die CDU-Fraktionschefin wählte am Mittwoch keine geringere Persönlichkeit als Mahatma Gandhi zum Eisbrecher. Der indische Rechtsanwalt, Morallehrer, Asket und Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung hat viel Kluges gesagt. Unter anderen den Satz „Die Zukunft basiert auf dem, was wir heute tun.“ Das passt immer.

Claus war nicht die Einzige, die für den CDU-Setzpunkt in der Zitatensammlung gestöbert hatte. Der Titel „Forschungs- und Gesundheitsstandort Hessen – Forschungserfolge schaffen Arbeitsplätze der Zukunft“ animierte auch den FDP-Abgeordneten Matthias Büger, mit Allgemeinbildung zu glänzen. Der Mathematiker beendete seine Rede mit einem Satz des Kollegen Georg Christoph Lichtenberg - geboren 1742 in Ober-Ramstadt übrigens. „Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“ Auch so ein hübscher Gemeinplatz, der sich für jeden regierungskritischen Beitrag eignet.

Den Vogel schoss in der Debatte Boris Rhein ab mit dem lustigen Satz, den eigentlich jedes hessische Kind kennen sollte. „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.“ Na, da war doch was? Logo. Das sind die Worte, die Philip Reis berühmt gemacht haben, den gebürtigen Gelnhäuser, der später nach Friedrichsdorf zog, wo er am Institut Garnier die elektrische Sprachübermittlung erfand – das Telefon.

Des Ministerpräsidenten Redenschreiber hatte aber noch mehr zu bieten als den Naturwissenschaftler, der mithilfe von Stricknadel und Hasenblase seinem Gesprächpartner etwas vom Pferd erzählte und den Weg für das ebnete, was dem modernen Mensch permanent am Ohr klebt. Die Liste der Erfindungen in Hessen ist lang, sagte der CDU-Politiker. Und sie ist männlich: Computerpionier Konrad Zuse, der von 1956 bis zu seinem Tod 1995 in Hünfeld lebte, das sich seit 2006 dank eines Erlasses des damaligen hessischen Innenministers Volker Bouffier „Konrad-Zuse-Stadt“ nennen darf. Paul Ehrlich, 1915 in Bad Homburg gestorben, auf dem Jüdischen Friedhof in Frankfurt beerdigt. Begründer der Chemotherapie, Serologie - Namensgeber des in Langen ansässigen Bundesinstituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Karl Wald, in Frankfurt geborener Fußballschiedsrichter, den Rhein als Vater des Elfmeterschießens in die Reihe der hessischen Erfinder stellt. Der hat zwar die meiste Zeit in Oberbayern gelebt, aber so streng sieht man das in der Staatskanzlei nicht. Graswurzelrevolutionär Gandhi hat ja auch nichts mit Wiesbaden oder der CDU zu tun. Oder haben wir da was verpasst?

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf