Nachholbedarf: Ein Wochenende lang Taufen in Hessen wie verrückt

Von: Peter Hanack

Das Tauffest der evangelischen Kirchengemeinde Darmstadt im Jahr 2008. © Pressefotografie Storch, Bad Hg.

Viele evangelische Kirchengemeinden in Hessen bieten rund um den Johannistag Open-Air-Veranstaltungen an. Dabei sollen auch wegen Corona ausgefallene Taufen nachgeholt werden.

Sogenannte Tauffeste mit zahlreichen Täuflingen, etwa an Seen, in Schwimmbädern oder an Flüssen, gibt es in der evangelischen Kirche schon seit geraumer Zeit. Sie sollen das religiöse Ritual in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Nächstes Wochenende sind gleich 200 solche Feste überall in Hessen geplant.

Rund um den Johannistag, 24. Juni, laden zahlreiche evangelische Gemeinden in Hessen zur Taufe unter freiem Himmel ein. Hintergrund ist die christliche Tradition, Menschen in unmittelbarer Nähe der Sommersonnenwende zu taufen. Der Johannistag ist nach Johannes dem Täufer benannt, der der biblischen Überlieferung nach Jesus getauft haben soll.

500 Täuflinge im Hessenpark

Im Dekanat Hochtaunus werden am Samstag 500 Menschen zum Tauffest im Hessenpark erwartet, Beginn ist dort um 11 Uhr. Am Samstag um 14.30 Uhr findet im Schlosspark in Birkenau (Kreis Bergstraße) das wohl größte Tauffest der südhessischen Region statt. Und in Frankfurt soll der Garten der Auferstehungsgemeinde im Stadtteil Preungesheim von 12 Uhr an zum Taufort werden.

Am Sonntag wird der Badesee in Klein-Krotzenburg (Landkreis Offenbach) von 10 Uhr an Ort für ein großes Tauffest. Auch am Langener Waldsee wird getauft, ebenfalls am Sonntag und von 11 Uhr an. Zur gleichen Zeit beginnt das Dreieicher Tauffest am Dorfbrunnen in Götzenhain.

Johannistag und Sommerferien

Spätere Tauffeste sind rund um die Sommerferien geplant, die in Hessen am 24. Juli beginnen. In Darmstadt ist es am 16. Juli am „Woog“ soweit, dort sollen bis zu 50 Täuflinge begrüßt werden. Im Wiesbadener Kurpark findet das Tauffest am 23. Juli statt.

Die aktuelle Initiative soll nach den Worten von Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), auch dazu dienen, Taufen nachzuholen, die in den vergangenen Jahren wegen Corona ausfielen.

Alle Angebote sind auf einer Karte verzeichnet, zu finden unter www.deinetaufe.de