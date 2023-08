Ein Rückzugsort zum Durchatmen ganz am Rande Hessens

Michaela Truka (r.) und ihre Mutter Marita Truka haben sich ein Paradies erschaffen, das sie gerne mit ihren Gästen teilen. © Monika Müller

Bei Michaela und Marita Truka in Großkrotzenburg können Gäste mit Schafen wandern und mehr über Wollverarbeitung erfahren. Auch Genuss und Kreativität kommen nicht zu kurz

Eigentlich hatte Michaela Truka andere Pläne, als sie das kleine Grundstück in Großkrotzenburg zusammen mit ihrer Mutter Marita Truka kaufte. Die beiden Künstlerinnen wollten daraus eine Kunstgalerie machen, doch dann kam Corona. „Es hat mich finanziell einfach umgehauen, ich war am Boden“, erzählt die gelernte Bildhauerin Michaela Truka. „Danach haben die Dinge einfach eine ganz andere Richtung genommen.“ Es kamen Schafe und andere Tiere auf das Grundstück, und Mutter und Tochter begannen, mit einer Schafwanderung Geld zu verdienen. Dabei haben sie ein unerwartetes Paradies für sich selbst und einen Rückzugsort für die Besucherinnen und Besucher geschaffen.

Dass die Familie Truka viel Liebe und Mühe in ihr Grundstück gesteckt hat, merkt man schon auf den ersten Blick. Hinter einem ganz normalen Wohngebiet und neben verwilderten Feldern zieht Trukas schön geschmückter und bunter Garten die Aufmerksamkeit direkt auf sich. Aufgeregt wird man von Michaela Truka und ihren Hunden Tara, McGarry und Elvis begrüßt, und schnell geht es zur Schafshütte, denn die sind der wichtigste Teil von Familie Trukas Paradies. Dort beginnt die Reise für die Gäste: Michaela Truka begleitet die Besucherinnen und Besucher mit ihren vier Schafen – Siri, Silvia, Charlotte und kleiner Bär – und zwei Lämmern über eine Stunde lang auf einem Spaziergang in die Natur.

„Man hat viel zu gucken bei denen – wie individuell sie sind, wie sie fressen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sie zu beobachten“, sagt sie mit einem großen Lachen im Gesicht. Und auch ihre Gäste haben Spaß, berichtet Truka. „Ab einem bestimmten Punkt spazieren sie alle mit ihren Händen in der Wolle.“ Die Schafwanderung sei sehr meditativ für viele, die im Alltag kaum Zeit für sich selbst haben. Man fühle sich entspannter nach der Zeit mit den Schafen. „Wir müssen viel mehr zurück in die Natur und verstehen, dass wir Menschen Teil der Natur sind.“

„Mehr zurück in die Natur“ – das übt Truka auch in ihrem Alltag als Künstlerin. Denn als ausgebildete Bildhauerin habe sie sich schon immer für „verschiedene Materialien“ interessiert und dabei auch für Fundstücke. „Es gab nie etwas Wertvolles, aber es gab auch nie etwas Wertloses für mich“, sagt sie. Nun, seitdem sie einen Garten hat, arbeite sie auch mit vielen dieser Fundstücke aus der Natur und schaffe ihre Kunst damit. Und die daraus entstandenen Werke sind überall in ihrer Einrichtung im Garten zu sehen – mal als Seife, mal als dekorative Stücke an ihrer Wand. „Ich bin aber kein Vollblut-Öko“, scherzt Truka, „ich arbeite auch gerne mit Kabelbindern.“

Schafwanderung Pro Person kostet das Schafwanderungspaket bei Michaela und Marita Truka 39 Euro und beinhaltet auch das Picknick vor Ort nach der Wanderung. Gruppen von bis zu sieben Personen und Kinder ab sechs Jahren können sich anmelden. Die Fahrt von Frankfurt am Main nach Großkrotzenburg über die Autobahnen 3 oder 66 dauert knapp eine halbe Stunde. Die Züge RB58 und RB56 fahren ebenfalls regelmäßig vom Hauptbahnhof Hanau bis zur hessischen Gemeinde an der bayerischen Grenze. Für weitere Informationen und Buchungen steht Michaela Truka unter der Telefonnummer 0173 8041978 zur Verfügung.

Hinter der Schafshütte liegt eine ganz besondere, versteckte Ecke für Trukas Arbeit: die „Kardierecke“. Dort stellt sie Dinge aus der Wolle ihrer Schafe her. Auch diese Ecke ist ein wichtiger Teil der „Reise“, die sie ihren Gästen jedes Mal zeigt: Die Wolle wird zuerst hinter dem Haus gewaschen, und danach kann man sich in die Kardierecke setzen, sie spinnen, kardieren, bürsten oder kämmen. Es gehe darum, den Gästen die Zusammenhänge mit der Natur zu zeigen. „Schau, das ist das Schaf, und das ist seine Wolle. Hier ist ein Mirabellenbaum, die Marmelade davon kannst du später essen“, sagt sie. Die Marmelade und das Picknick für die Besucherinnen und Besucher gehört zu dem „Schafwanderungspaket“, das Familie Truka anbietet. Das Picknick wird von Michaela Trukas Mutter zubereitet, während die den Spaziergang macht – und das macht die beiden auch zu Arbeitspartnerinnen. Ob es Spaß macht, als Mutter und Tochter zusammenzuarbeiten? Ja, sagen sie beide, es mache ihnen sehr viel Spaß. Und das sieht man den beiden Frauen auch an. Sie scheinen aneinander zu wachsen. Marita Truka studiert seit einiger Zeit auch Kunstgeschichte in Frankfurt, lernt dabei viel von ihrer Tochter und auch umgekehrt. Sie kichern viel miteinander, vor allem wenn Marita Truka davon erzählt, was sie am Wochenende mit ihren Freunden im Garten macht.

Dass die Schafwanderung und der Garten für Michaela und Marita Truka mehr als nur ein Job ist, merkt man jede Sekunde. Es scheint, dass beide Frauen einen Rückzugsort gefunden haben, an dem sie ihre Träume verwirklichen können. Für Marita Truka ist das ein Bauwagen mit Kamin, von dem sie schon immer geträumt hat, und für Michaela Truka ein neuer Job, den sie sich schon als Kind gewünscht hat – ein Job, der mit der Natur verbunden ist, und ein Ort, in dem sie jeden Tag ihre Kreativität ausleben kann. Die Freude, die sie an diesem Ort haben, ist enorm. Michaela Truka kennt inzwischen sogar die Geschichte ihres Grundstücks sehr gut und überlegt sich, wie sie den Ort weiter gestalten kann und wie sie mit der Wolle besser arbeiten kann.

Der Garten in Großkrotzenburg ist ein sich stetig weiterentwickelndes Projekt, in das die beiden Frauen jeden Tag viel Arbeit und neue Ideen stecken. Durch die beiden lebhaften Frauen geht man nach einem Besuch bei den Schafen nicht nur entspannter nach Hause, sondern auch inspirierter – von neuen Impulsen, Natur und Kreativität. Und dabei ist es kaum zu glauben, dass die beiden vieles über die Schafe erst in den letzten drei Jahren gelernt haben. „Ich habe mich mit dem Grundstück entwickelt“, sagt Michaela Truka. „Ich habe in den letzten Jahren viel über Schafe gelernt, und sie sind jetzt meine absoluten Teampartner.“