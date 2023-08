Ein Kulturguthaben zur Volljährigkeit

Teilen

200 Euro zahlt der Staat Jugendlichen, die dieses Jahr 18 werden: eine erste Zwischenbilanz

Der Kulturpass beschert Jugendlichen in Deutschland dieses Jahr eine besondere Geburtstagsfreude zur Volljährigkeit. Die einmalige Zahlung von 200 Euro kann nach Lust und Laune für kulturelle Präsenzveranstaltungen, Bücher oder Musik verwendet werden und soll die jungen Erwachsenen nach den Corona-Lockdowns die lokale Kulturszene wieder entdecken lassen. Laut Statistischem Bundesamt haben rund 750 000 junge Menschen in Deutschland einen Anspruch auf das Angebot. In Hessen leben rund 63 000 davon, die in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden sind oder noch werden.

Für die Berechtigung müssen die Jugendlichen ihren Wohnsitz in Deutschland haben sowie einen Personalausweis mit Online-Ausweis-Funktion, eine eID für EU-Bürger:innen oder einen elektronischen Aufenthaltstitel. Die Registrierung erfolgt über die Homepage kulturpass.de oder in der dafür eingerichteten Kulturpass-App, die seit dem 14. Juni freigeschaltet ist. Sobald die Jugendlichen das Budget von 200 Euro erhalten haben, können sie es innerhalb von zwei Jahren für die in der App zur Verfügung gestellten kulturellen Angebote ihrer Wahl ausgeben.

Neben dem einmaligen Angebot für Jugendliche soll der Kulturpass vor allem auch der lokalen Kulturbranche neuen Aufwind bringen. Kulturschaffende können sich seit dem 17. Mai auf der Website registrieren und einen Webshop mit ihren Angeboten anlegen. Nachdem die Jugendlichen ein Angebot über die App reserviert haben, werden die Anbieter:innen über das System informiert und können es zur Abholung bereitstellen.

Die Bandbreite der Veranstaltungen und Angebote, für die der Kulturpass gültig ist, ist groß. Jedoch sollen vor allem lokale Kulturanbieter:innen davon profitieren. Für große Verkaufsplattformen wie Streamingdienste und Online-Versandhändler ist die Registrierung ausgeschlossen.

Für die Initiative von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), dem Bundesfinanzministerium und dem Deutschen Bundestag, stellt der Haushaltsausschuss des Bundestages in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gelder kommen aus dem Etat der Kulturstaatsministerin.

Roth zufolge haben sich aktuell rund 350 000 junge Menschen in der App für den Kulturpass registriert und über das Angebot informiert. Rund 130 000 von ihnen haben ihr Budget bereits freigeschaltet und gemeinsam über 2,8 Millionen Euro umgesetzt. „Auf Platz eins, nach den Umsätzen berechnet, liegen Konzerte und Festivals, Platz zwei sind Bücher und Comics, Platz drei Kinokarten, Platz vier Musikinstrumente“, teilte die Staatsministerin Ende Juli mit.

Auch wenn die 130 000 jungen Menschen, die den Pass bereits nutzen, nur knapp ein Drittel der Berechtigten ausmachen, zieht Roth aktuell eine positive Zwischenbilanz, wie eine Sprecherin der Kulturstaatsministerin bestätigte.

Vorbild des Projekts sind andere europäische Länder, die einen Kulturpass bereits eingeführt haben. So gibt es den italienischen „bonus cultura“ und den französischen „pass culture“.