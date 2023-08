Duftender Sommerabschluss

Teilen

Beim Fürstlichen Gartenfest in Eichenzell bei Fulda kommen Blumenfans auf ihre Kosten

Duftende Blumen, wunderschöne Schaugärten und das alles vor musikalischer Kulisse? Das gibt es ganz am Ende der Sommerferien in Eichenzell bei Fulda. Das Fürstliche Gartenfest Schloss Fasanerie findet dort zusammen mit Feinwerk, dem Markt für echte Dinge, vom 1. bis 3. September statt – jeweils zwischen 10 und 18 Uhr.

Es ist eine der ältesten und renommiertesten Gartenveranstaltungen in Deutschland. Die internationale Verkaufsausstellung für Gartenkultur und ländliche Lebensart findet jährlich im Frühjahr und im Herbst rund um das hessische Barockschloss in Eichenzell bei Fulda statt.

Zu sehen gibt es botanische Raritäten, Pflanzenzwiebeln und natürlich auch Gartenaccessoires, um den eigenen Garten zu dekorieren. Besucherinnen und Besucher erwarten außerdem Workshops und Mitmachaktionen, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Schwerpunkt liegt auf der Botanik. Täglich gibt es ein Rahmenprogramm aus Kunst, Musik, Fachvorträgen und Führungen.

Sieben Kilometer südlich von Fulda liegt Hessens schönstes Barockschloss. Jedes Jahr im Sommer gibt es im schlosseigenen Museum eine Sonderausstellung im ehemaligen Badehaus. Drum herum spiegelt der ungefähr 100 Hektar große Park frühere Zeiten wider.

Geometrische Formen und weite symmetrische Achsen waren in barocken Gärten von großer Bedeutung. Wiesen, Beete und auch kunstvoll angelegte Seen und Wege grenzen an Felder, locker arrangierte Baumgruppen und einen von Alleen durchkreuzten Wald. In barocken Gärten war nichts dem Zufall überlassen.

