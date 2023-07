Drei Viertel aller Lehrlinge in Hessen werden übernommen

Von: Hanning Voigts

Dieser junge Mann wird zum Steinmetz ausgebildet, aber viele Betriebe finden nicht genug Lehrlinge. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Wer heute in Hessen eine Ausbildung macht, hat gute Chancen auf einen festen Arbeitsplatz. Weil Fachkräfte knapp sind, ist die Übernahmequote hoch.

Drei Viertel aller jungen Menschen, die im vergangenen Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen haben, sind anschließend von ihren Betrieben übernommen worden. Mit 75 Prozent hat diese Übernahmequote in Hessen einen langjährigen Spitzenwert erreicht, wie aus aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Das eigene Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit hat am Donnerstag Ergebnisse einer neuen Befragung von rund 950 hessischen Unternehmen zum Thema Ausbildung vorgelegt.

Dem IAB zufolge hatte die Übernahmequote im Jahr 2021 bei 74 Prozent gelegen, 2018 bei 66, 2010 bei 58 und 2004 nur bei 53 Prozent. Der kontinuierliche Anstieg zeige, dass die Betriebe bereits ihre Möglichkeiten ausnutzen, auch über die Ausbildung eigener Mitarbeiter:innen ihren Bedarf an Fachkräften zu decken. Der Fachkräftemangel ist demnach neben den Nachfolgen der Coronavirus-Pandemie und den Begleiterscheinungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Hauptthema für hessische Unternehmen.

Hessen: Nur 27 Prozent der Betriebe bilden aus

Trotzdem haben im vergangenen Jahr nur 27 Prozent der Firmen in Hessen selbst ausgebildet. Ganze 22 Prozent hatten keine Lehrlinge, obwohl sie über eine entsprechende Berechtigung verfügten. Gut die Hälfte der Betriebe, nämlich 51 Prozent, haben gar nicht ausgebildet – ebenfalls ein Spitzenwert, wenn man die Zahlen des IAB aus den vergangenen 20 Jahren betrachtet. Laut der aktuellen Umfrage sinkt die Zahl der ausbildungsberechtigten Betriebe seit Jahren kontinuierlich, auch die Zahl der Bewerber:innen auf die Ausbildungsplätze bei den verbleibenden Unternehmen sinke.

Je nach Branche ist die Chance, dass ein hessisches Unternehmen selbst ausbildet, unterschiedlich groß. Während in der Baubranche noch vierzig Prozent der Betriebe eigene Lehrlinge haben, sind es im Bereich wissenschaftliche und wirtschaftsnahe Dienstleistungen nur 22 Prozent. Grundsätzlich gilt: Je größer eine Firma ist, umso eher beteiligt sie sich an der Ausbildung.

Hessen: Viele unbesetzte Lehrstellen

Insgesamt sind im Ausbildungsjahr 2021 / 2022 in Hessen den Zahlen zufolge 7100 Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben. Der Hauptgrund ist offenbar der Mangel an geeigneten Bewerber:innen: Neun von zehn Betrieben benannten zu wenig Ausbildungswillige als Hauptgrund für offene Ausbildungsplätze, vor zehn Jahren waren es nur 68 Prozent und damit etwa zwei Drittel der Firmen gewesen.

Die Gesamtzahl der erfolgreich beendeten Ausbildungen war im Vergleich zu den Vorjahren 2022 ebenfalls eher gering: Knapp 30 000 Lehrlinge schlossen im vergangenen Jahr ihre Lehre ab, deutlich weniger als 2019 vor der Corona-Pandemie, als es noch 36 600 gewesen waren. Im Jahr 2017 hatte die Zahl beendeter Ausbildungen mit fast 40 000 noch wesentlich höher gelegen.

Hessen: Weniger Mitarbeiter machen eine Weiterbildung

Im Bereich der betrieblichen Weiterbildung hatte die Corona-Pandemie offenbar ebenfalls massive Auswirkungen: Während 2019 noch 51 der hessischen Betriebe mindestens eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für eine berufliche Weiterbildung freigestellt hatten, waren es im vergangenen Jahr nur 38 Prozent. Im Jahr zuvor, also 2021, hatte die Quote allerdings nur bei 31 Prozent gelegen. Die Lage scheint sich also langsam wieder zu normalisieren. (Hanning Voigts)