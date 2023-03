Die Hessen-Kolumne: Nachwuchssorgen

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Wer Fachkräfte an der Uniklinik oder in der Landesbehörde halten will, muss gute Konditionen bieten. Hessens Hasen finden sie vor. Löwensenf - die Kolumne aus dem Landtag.

Das Thema treibt die gesamte Republik um. Auch Hessen bleibt nicht verschont: Fachkräftemangel, so weit das Auge reicht. Im Gesundheitswesen fehlen Leute, bei der Polizei, in den Amtsstuben, im Handwerk sowieso. Die Babyboomer erreichen das Alter, in dem sie sich zur Ruhe setzen. Das war absehbar und kommt trotzdem überraschend. Politik ist ein kurzlebiges Geschäft. Sie hat es verschlafen.

Reisende halten

Jetzt sind kreative Konzepte gefragt, denn immer mehr Versorgungslücken tun sich auf. Die gilt es zu stopfen. Dürfte doch nicht so schwer sein in dem Bundesland, das damit wirbt, dass an ihm kein Weg vorbeiführt. Die Kunst ist, die Reisenden dann hierzuhalten.

Einer, der sich derzeit besonders hervortut, ist Roman Poseck – der Mann, den Boris Rhein bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr an die Spitze des Justizministeriums hievte, um die Arbeit der Justizbehörden zu beschleunigen. Doch selbst ein tatkräftiger Mann wie Poseck und mehr Haushaltsmittel können keine Wunder bewirken. Es braucht auch Menschen für die zusätzlichen Stellen, die der Finanzminister lockergemacht hat. Um Nachwuchs zu gewinnen, hat das Justizministerium jetzt eine „AssessorBrücke“ gebaut. Für Volljuristinnen und Volljuristen, die auf ihre Einstellung in den Richter- und Staatsanwaltsdienst warten. Bis dahin erhalten sie einen befristeten Arbeitsvertrag und die Möglichkeit, erste Berufserfahrung zu sammeln. Sie starten dann nicht jungfräulich in den Job – und werden nicht von irgendeiner edlen Anwaltskanzlei abgeworben. Eine Win-win-Situation.

Auf Dauer bleiben kluge und kompetente Fachkräfte aber nur, wenn die Konditionen stimmen – und dazu gehört mehr als Geld. Sonst suchen sie sich einen neuen Job, die Arbeit verteilt sich auf immer weniger Schultern. Für die Zurückgebliebenen wird es noch anstrengender. Ein Teufelkreis.

Teufelskreis an der Uniklinik

Ein Lied davon singen können die Beschäftigten der Uniklinik Gießen-Marburg. Kurz nach der Privatisierung ging es los mit den Klagen über den wachsenden Arbeitsdruck. In den vergangenen Monaten sind sie richtig laut geworden, ein erstaunlicher Kampfgeist hat sie erfasst. Bisheriger Höhepunkt ist der Streik in dieser Woche für Entlastung auf den Stationen, in der Küche, bei der Fahrbereitschaft. Das Argument „Fachkräftemangel“ des Arbeitgebers lassen sie nicht gelten: Viele würden liebend gerne Vollzeit arbeiten – ihnen fehle aber die Kraft dafür, die Tätigkeit ist zu stressig. Sie fordern verbindliche Regeln für die Besetzung und sind sich breiter Unterstützung aus Bevölkerung, Ärzteschaft, Politik gewiss. Eine Chance für den Rhön-Konzern, sein Image aufzupolieren und sich zum attraktiven Arbeitgeber zu wandeln. Das wäre dann sogar eine Win-win-win-Situation. Denn am meisten leiden die Patientinnen und Patienten.

Noch mehr profitieren von einer guten Kinderbetreuung. Auch dort fehlt es an qualifizierten Kräften, die die Kleinsten im Land so fördern, dass sie stark und schlau werden. Ein Thema, dem sich kurz vor Ende der Legislaturperiode die schwarz-grüne Koalition annimmt. Am Montag will sie vorstellen, wie sie zusätzliches Personal für die Kitas gewinnen will.

Osterhase

Kein Nachwuchsmangel herrscht im Reich des Osterhasen. Die Population in Hessen hat zugenommen, weil die (Arbeits-)Bedingungen auf den Feldern sich verbessert haben. Die Langohren vermehren sich wie die Karnickel. Wie tröstlich.

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf