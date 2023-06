DGB in Hessen fordert Anreize für Dekarbonisierung der Wirtschaft

Von: Jutta Rippegather

Fortschrittlich: Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim stellt das Unternehmen Etsy mit Wasserstoff CO2-frei Papier her. © Michael Schick

Der DGB zeigt Finanzierungsmöglichkeiten eines Transformationsfonds auf. Am Mittwoch, 14. Juni, gibt es dazu eine Anhörung im Landtag.

Der DGB Hessen-Thüringen hat seine Forderung konkretisiert, einen hessischen Transformationsfonds einzurichten. Verbunden mit einem Vorschlag, wie ein solcher finanzierbar ist - trotz Schuldenbremse und des Urteils zum Corona-Sondervermögen. Die Kritik des Staatsgerichtshofs habe sich nicht gegen das Sondervermögen an sich gerichtet, sondern dagegen, wie die Landesregierung es umsetzen wollte, sagte DGB-Landesvorsitzender Michael Rudolph am Montag in Frankfurt.

Ein „handwerklich gut gemachtes Sondervermögen“ hingegen biete die Chance, „massive Investitionen“ zu stemmen, um die „riesigen Herausforderungen der Klima- und Energiekrise“ zu bewältigen. Darüber hinaus hat der DGB alternative Finanzierungsvorschläge erarbeitet. Die will er am Mittwoch bei einer Anhörung im Landtag zur Diskussion stellen. Außer der SPD fordert die Linke einen Transformationsfonds auf Landesebene, die FDP lehnt dies ab.

„So sollen Anreize für private Investitionen in die Dekarbonisierung der Wirtschaft geschaffen und öffentliche Investitionen in eine klimaneutrale und energieeffiziente Infrastruktur ermöglicht werden“, sagte Michael Rudolph.

Das DGB-Konzept setzt vier Schwerpunkte: die Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie sowie das Umsetzen der Energiewende und einer Wasserstoffstrategie, die sich nicht auf den Verkehrssektor reduziert. Außerdem eine energetische Gebäudesanierung in Verwaltung, Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern oder Sozialwohnungen. Viertens: eine Beschleunigung der Mobilitätswende - durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für den elektrisch angetriebenen Individualverkehr und den Öffentlichen Nahverkehr.

Beim Volumen des Fonds orientiert sich die Gewerkschaft an der Notlagenverschuldung der Bundesländer Saarland, Bremen und Berlin, die bereits Transformationsfonds auf den Weg gebracht haben. Übertragen auf Hessen würde das einem Volumen von rund 20 bis 40 Milliarden Euro entsprechen.

Eine Notlage, so Rudolph, bestehe aufgrund der Klimakrise und der Energiekrise infolge des Krieges in der Ukraine. Sollte die Landesregierung das anders sehen, gebe es vielfältige Alternativen – etwa die Finanzierungen über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) und die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts.

Mit dem Konzept zeige der Deutsche Gewerkschaftsbund im Vorfeld zur Landtagswahl am 8. Oktober, dass gute Arbeit, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Fortschritt realisiert werden könnten. „Nun sind die Parteien am Zug.“

Zustimmung kam von der Linken: „Die Vorschläge des DGB sind absolut richtig“, sagte Axel Gerntke, wirtschaftspolitischer Sprecher.

Ein Transformationsfonds sei „eine sinnvolle und logische Weiterentwicklung der bisherigen Klimaschutzstrategie des Landes“, urteilte Tarek Al-Wazir, Verkehrsminister und Ministerpräsidentenkandidat der Grünen: Ebenfalls spannend seien die Ansätze, auch über eine teilweise Kreditfinanzierung nachzudenken.