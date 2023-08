FDP-Plan für Hessens Schulen: Mehr Wirtschaft, mehr Informatik-Unterricht, mehr Personal

Bildung

Von Peter Hanack schließen

Freidemokraten stellen ihre Pläne für Hessens Schulen nach der Landtagswahl vor. Eine Online-Umfrage soll „große Unzufriedenheit mit Bildungssystem“ belegen.

Einen „moderneren, digitaleren“ Unterricht fordert die FDP-Landtagsfraktion mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Oktober. Sollten die Freidemokraten danach der Landesregierung angehören, würden sie sich für Informatik als Pflichtfach sowie einen Ausbau der ökonomischen Bildung in Hessens Schulen einsetzen, sagte Stefan Naas, FDP-Spitzenkandidat und stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

„Wir haben in Hessen die letzten fünf Jahre verschlafen, auch die Corona-Zeit wurde nicht genutzt, die Schulen wirklich zu modernisieren“, sagte Naas am Dienstag in Wiesbaden. Gestärkt werden müsse die ökonomische Bildung, dies sei das „Herz- und Magenthema“ der FDP. Dies sei wichtig, damit sich „Menschen in die Wirtschaft trauen“, so Naas. Hessen brauche Gründer und Leute, die bereit seien, eine Betrieb zu übernehmen oder eine Ausbildung zu beginnen. Deshalb solle das Schulfach ausgebaut und ein wirtschaftsdidaktischer Lehrstuhl für eine bessere Lehrkräfteausbildung eingerichtet werden.

Digitale Bildung für alle

Zudem fordert die FDP, Informatik als Pflichtfach in allen Schulen ab Klasse 5 einzuführen. „Digitale Fähigkeiten sind Teil der Allgemeinbildung, sie sind nötig zur Orientierung und ein selbstbestimmtes Leben“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Moritz Promny. Das von der schwarz-grünen Landesregierung eingeführte Fach „Digitale Welt“ genüge dafür nicht. Es könne lediglich zusätzlich zum Unterricht belegt werden, es gebe keine Noten und sei nicht versetzungsrelevant, kritisierte Naas. Zudem gebe es das Fach erst an zwölf und künftig 52 Schulen.

Zur Untermauerung ihrer Kritik hatten Promny und Naas die Ergebnisse einer Umfrage mitgebracht, die die FDP-Fraktion beim Meinungsforschungs-Anbieter Civey in Auftrag gegeben hatte. Demnach seien mehr als 70 Prozent der Hessen und Hessinnen mit dem Bildungssystem im Land unzufrieden. Fast 79 Prozent sähen den Stand der Digitalisierung als rückständig an. Eine „Modernisierung der Lerninhalte“ begrüßten 74 Prozent. Die Onlineumfrage sei repräsentativ für die hessische Bevölkerung, versicherte Naas. Insgesamt bestätige die Umfrage die Einschätzung der FDP. Wobei die Fragestellungen sehr pauschal gehalten waren.

Multiprofessionelle Teams

Kritik äußerte auch Stefan Wesselmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung Hessen. Das Schulsystem sei mit der Vielzahl an Aufgaben überlastet, es fehlten Lehrkräfte, Quereinsteiger seien häufig unzureichend qualifiziert. Nötig sei mehr Personal, auch Sozialpädagogen, Gesundheitsfachkräfte und Schulpsychologen. Naas und Promny forderten ebenfalls bessere Qualifizierungsprogramme, den Ausbau multiprofessioneller Teams und Entbürokratisierung.