„Das Heilige war eine Kraftquelle“

Von: Peter Hanack

Klaus Deller (73) ist der erste Vorsitzende des Freundeskreises St. Gabriel in Hainburg (Kreis Offenbach). © Privat

Klaus Deller will Menschen mit Kultur für Kirche und Spiritualität gewinnen. In der Karwoche gibt es dazu Lesungen, Konzert, Comedy und einen Abendmahl-Flashmob.

Der Freundeskreis St. Gabriel, dessen Vorsitzender Klaus Deller seit vier Jahren ist, hat seinen Ursprung in einem inzwischen aufgelösten Kloster. Die Frauen, die hier bis 2015 lebten, hatten so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Sie hätten Kraft im Gebet und der Arbeit gefunden, sagt Deller. Doch nur ins Innere gekehrt, könne Kirche Menschen nicht (mehr) erreichen, ist er überzeugt. Und so hat der Freundeskreis sich aufgemacht, mit einem anspruchsvollem Kulturprogramm an unterschiedlichen Spielorten Menschen Spiritualität nahezubringen.

Herr Deller, welche Idee steckt hinter Ihrer Veranstaltungsreihe in der Karwoche?

Wir wollen darauf hinweisen, dass diese Woche eine besondere ist, das ist vielen Menschen vielleicht gar nicht mehr so bewusst.

Welche Bedeutung hat diese Zeit?

Es ist eine heilige Woche, diese Karwoche vor Ostern. Wir haben hier in einem Kreis von Kulturschaffenden überlegt, christliche Kultur fortzusetzen und eine Reihe von Veranstaltungen zu organisieren, die einen Bezug zum Begriff „heilig“ haben und vielleicht neue Akzente setzen.

Was meint heilig in diesem Zusammenhang?

Früher suchte man heilige Orte auf, veranstaltete Wallfahrten, heilig war eine Kraftquelle. Aber was ist uns heute heilig? Das ist die Frage, die unserer Kulturreihe auch das Leitmotiv gegeben hat.

Freizeit, die Familie, Freunde oder der Urlaub?

Ja, auch die Tasse Kaffee am Morgen kann für manche Menschen etwas Heiliges sein, ein heiliger Moment.

Das Kulturprogramm in der Karwoche Die Karwoche beginnt eine Woche vor Ostern mit dem Palmsonntag, dieses Jahr ist das der 2. April. Er bezieht sich auf den Einzug von Jesus Christus in Jerusalem, als die Straßen dort mit Palmzweigen geschmückt waren. Der Gründonnerstag erinnert an das Letzte Abendmahl mit den zwölf Jüngern. Karfreitag begehen die Gläubigen die Feier vom Leiden und Sterben Jesu. Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe. Die Karwoche mündet in die Feier der Osternacht von Samstag auf Ostersonntag und ist der Auferstehung Jesu gewidmet. „Was ist mir heilig?“ – das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe im Kreis Offenbach in der Karwoche vor Ostern. Von Samstag, 1. April, bis Ostermontag, 10. April, gibt es zahlreiche Veranstaltungen im Kreis Offenbach. Zur Veranstaltungsreihe gehören unter anderem Konzerte, ein Musical, Lesungen, Comedy und ein „Abendmahl-Flashmob“. Mehr unter bistummainz.de Träger der Reihe ist der Freundeskreis St. Gabriel Hainstadt (Ortsteil von Hainburg). Der Freundeskreis entstand im Jahr 2000, um die Klosterfrauen in St. Gabriel im Alter zu unterstützen. Als 2015 die Klostergemeinschaft wegen Nachwuchsmangels aufgelöst wurde, übernahm der Freundeskreis Erhalt und Pflege der Kapelle, in der regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und moderne Gottesdienste Platz finden. Das Kloster ist heute ein Musikzentrum sowie ein heilpädagogisches Zentrum für Kinder und Jugendliche. pgh

Ihr Freundeskreis, der die Veranstaltungsreihe trägt, ist hervorgegangen aus einem Karmeliterinnenkloster. Diese Frauen lebten im Gebet und weitestgehend abgeschottet von der Außenwelt. Sie gehen mit Ihren Veranstaltungen hinaus, quer durch den Kreis Offenbach. Muss man das tun, um Menschen für Kirche zu erreichen?

Es ist eine Möglichkeit. Man muss sehen, dass Kirchen, Gottesdienste nicht unbedingt die Orte sind, die Menschen aufsuchen. Uns läuft die Zeit weg. Und deshalb gehen wir nach draußen, um auf diese Kraftquelle des Heiligen aufmerksam zu machen.

Wer ist Ihre Zielgruppe?

Es geht natürlich darum, auch Menschen anzusprechen, die eher kirchenfremd sind. Oder auch Jugendliche, die sonst mit Kirche nicht allzu viel anzufangen vermögen, die aber vielleicht Halt suchen, einen Anker in diesen unruhigen Zeiten, wo sie Festigkeit empfingen können. Spiritualität ist ja vorhanden, wird gesucht.

Es gibt Lesungen, Chorgesang, Comedy und einen Abendmahl-Flashmob. Was ist denn das?

Es werden Tische aufgebaut, einfaches Essen steht bereit, so kann jeder und jede, wer möchte, am Gründonnerstag gemeinsam mit anderen auf dem Puiseauxplatz in Nieder-Roden speisen. Wenn die Zeiten schwierig sind, dann ist ein gemeinsames Mahl etwas, das uns Mut machen kann und hilft, Krisen zu bewältigen.

Zur Karwoche eine Werbetour in Sachen Spiritualität?

Ja, es ist ein Angebot. Literatur, Musik, Gespräche, Gemeinsamkeit bieten eine Gelegenheit, Spiritualität zu vermitteln und zu empfinden. Jeder kann kommen, jeder ist gern gesehen.

Interview: Peter Hanack