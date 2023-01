Covid in Hessen: Gesunder Verstand

Von: Jutta Rippegather

Das Ende der Maskenpflicht ist eine Zäsur. Der Kommentar.

Es ist ja nicht so, dass alle in Bussen und Bahnen sich in jüngster Zeit akribisch daran gehalten haben. Selbst das Personal schaute oft lieber weg als sich Ärger einzufangen. Und doch ist das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr eine weitere Zäsur. Ein Anlass innezuhalten und zu schauen, wo wir derzeit stehen. Aus den Alltagsgesprächen ist Corona weitgehend verschwunden. Covid hat seinen Schrecken verloren. Doch harmlos ist das Virus weiterhin nicht, das unsere Gewohnheiten maßgeblich verändert hat. Und das Leben mancher weiterhin auf den Kopf stellt. Weil sie oder ihre Lieben unter einer Immunschwäche leiden, weil sie mit einem alten Menschen zusammenwohnen oder einer Person, für die Impfen nicht die Lösung bringt.

Es gibt viele gute Gründe, weiter Maske zu tragen und Vorsicht walten zu lassen. Aus heutiger Perspektive hat sich so manche Entscheidung als politischer Fehler erwiesen. Es war falsch, Kinder in den Lockdown zu schicken. Das hat SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach jüngst eingeräumt. Hinterher ist man immer schlauer. So funktioniert Wissenschaft, so funktioniert Lernen. Vor drei Jahren wusste keiner, was auf die Welt zukommt. Sollte sich eine solche Situation wiederholen – was in unserer globalisierten Welt nicht auszuschließen ist –, können wir aus den Erfahrungen des Pandemiemanagements schöpfen. Aber auch für unseren jetzigen Alltag haben wir wertvolle Dinge gelernt: Niesen in die Armbeuge, zum Beispiel. Bei Husten und Schnupfen zu Hause bleiben oder Maske tragen, wenn man unbedingt raus zum Einkaufen muss. Dazu braucht es keine staatlichen Vorschriften. Dazu reicht gesunder Menschenverstand.