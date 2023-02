Cornelia Funke erhält den Karl Kübel Preis

Von: Peter Hanack

Deutschlands erfolgreichste Kinderbuchautorin engagiert sich für Kinderrechte. Dafür wird sie nun von der Karl Kübel Stiftung ausgezeichnet.

Cornelia Funke ist eine der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautorinnen. Nun wird sie mit dem Karl Kübel Preis ausgezeichnet. Der ist mit 25 000 Euro dotiert und wird am 29. September im südhessischen Bensheim, dem Sitz der Karl Kübel Stiftung, übergeben.

Funke ist selbst ausgebildete Pädagogin und Buchillustratorin. Mittlerweile ist sie die international meistgelesene deutsche Kinderbuchautorin. „Mit ihrem beruflichen Wirken greift Cornelia Funke die Lebens- und Fantasiewelten von Kindern und Familien auf und trägt dazu bei, dass Generationen durch gemeinsames Lesen in Verbindung bleiben,“ sagt Daniel Heilmann, Vorstandsmitglied der Stiftung.

Den Karl Kübel Preis erhalte Funke, weil sie über ihr Wirken als Autorin hinaus „vielseitig engagiert und mit ganzem Herzen dabei“ sei. So hat Cornelia Funke selbst eine Stiftung gegründet, die „Rim of Heaven“, die Projekte zur Förderung von Kinder- und Frauenrechten unterstützt.

Die Corona-Jahre haben nach Ansicht Funkes bewiesen, dass Kinder keine Priorität in der Gesellschaft hätten. Sie seien oft alleingelassen worden. Der Karl Kübel Preis werde ihr ermöglichen, mit jungen Künstler:innen aus aller Welt an Büchern zu arbeiten, die Kindern und Eltern Mut in schweren und guten Zeiten machten. pgh