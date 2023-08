Hessen: Fußfesseln für Frauenschläger gefordert

Von: Annette Schlegl

Die Fußfessel sollen nach dem Willen der hessischen CDU zukünftig auch Gewalttäter gegen Frauen tragen. © Rolf Oeser

Die CDU will Frauenschlägern Fußfesseln anlegen. Der stärkere Schutz von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, könnte von Hessen aus deutschlandweit überwacht werden.

Elektronische Fußfesseln tragen in Deutschland bisher nur rückfallgefährdete Sexualstraftäter und Gefährder. Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) will sie nun auch Frauenschlägern anlegen. Das bekräftigte er am Freitag zusammen mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) bei einem Besuch in der Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (GÜL) in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Weiterstadt.

Zahl der Träger von Fußfesseln könnte sich bald verdoppeln

Der Minister geht davon aus, dass damit künftig doppelt so viele Täter wie bisher eine Fußfessel tragen, die im Beamtendeutsch „elektronische Aufenthaltsüberwachung“ heißt. Aktuell gebe es in Deutschland 150 bis 200 Anwendungsfälle für die Fußfessel, so der Minister. Das wasserdichte Gerät wird am Knöchel des Straftäters angebracht und überträgt seinen Standort per GPS an die GÜL in der JVA Weiterstadt, die bis Frühjahr 2018 in Bad Vilbel angesiedelt war. Ein Verstoß des Täters gegen Ge- oder Verbotszonen löst eine Alarmierungs- und Meldungskette aus.

Im Rahmen des Ministerbesuchs wurde auch eine neue Technik vorgestellt, die in Spanien schon seit dem Jahr 2000 äußerst erfolgreich im Einsatz ist: Das Opfer häuslicher Gewalt trägt stets ein Gerät mit DV-Technik mit sich – DV steht für Domestic Violence –, mit dem es selbst Alarm auslösen, eine Meldungskette anstoßen oder den Gewalttäter anrufen kann. „Eine Fußfessel kann auf sechs dieser Geräte konfiguriert werden“, erklärte Anna-Lena Wiegand von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung.

Sogenannte „Opfergeräte“ für gefährdete Frauen sind in Spanien äußerst erfolgreich im Einsatz

In Spanien seien schon 7500 dieser Opferhandys im Einsatz; bisher sei noch keine einzige Frau, die dieses Gerät mit sich trug, getötet worden. Die Technik finde in Deutschland noch keine Anwendung, werde aber gerade getestet, so Wiegand. „Wir müssen die technischen Möglichkeiten ausschöpfen, dürfen nicht beim ersten Schritt stehenbleiben“, forderte Rhein.

Geräte zur Täterüberwachung: Fußfesseln und Opferhandys. © Rolf Oeser

Die Zahlen häuslicher Gewalt sind alarmierend: Ein Viertel aller Frauen zwischen 16 und 85 Jahren habe schon einmal Gewalt erlebt, berichtete Staatsanwältin Julia Schäfer. 11 475 Fälle häuslicher Gewalt wurden im Vorjahr in Hessen bekannt – ein Anstieg um 10,2 Prozent. Deutschlandweit registrierte man 157 818 Fälle, das sind 9,1 Prozent mehr als 2021. Bundesweit wurden im Vorjahr 133 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet – ein Verbrechen, das statistisch gesehen somit jeden dritten Tag geschieht. Auch die Zahl derer, die dabei gerichtliche Näherungs- oder Kontaktverbote missachten, steigt laut Poseck an.

Überwachung Die GÜL - kurz für: Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder – leitet für ganz Deutschland den Einsatz der Fußfesseln bei Straftätern und Straftäterinnen. Seit 2012 nimmt die GÜL Meldungen der Fußfesseln entgegen und bewertet, ob Schritte zur Gefahrenabwehr eingeleitet werden müssen. Außerdem kontaktiert sie die überwachte Person, um durch ein klärendes Gespräch die Situation nach Möglichkeit zu entschärfen. ann

Häusliche Gewalt sollte von Hessen aus überwacht werden, meinen die CDU-Politiker

Der Staat habe einen Schutzauftrag, sagte der hessische Justizminister. Deshalb tauschte er sich in der JVA mit der GÜL-Leiterin Alma Friedrichs über die Möglichkeiten aus, die Fußfessel anzuwenden. Beide Politiker sprachen sich dafür aus, dass die in Weiterstadt ansässige GÜL deutschlandweit auch die Überwachung der Frauenschläger übernimmt.

„Eine Regelung auf Bundesebene ist nötig, das Gewaltschutzgesetz muss verändert werden“, sagte Poseck. Der Bundesjustizminister sei aufgefordert worden, bis zur Herbstkonferenz Mitte November einen Vorschlag vorzulegen, wie man die elektronische Überwachung auf die häusliche Gewalt ausdehnen könne. Mit der Fußfessel allein sei es nicht getan, sagte er. Zum Gesamtkonzept gehörten auch Sonderdezernate, Täterarbeit, das Marburger Modell, das die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten in Fällen häuslicher Gewalt optimiert, und Frauenhäuser. Für Letztere habe die hessische Landesregierung in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro mehr locker gemacht.

Hessische Linke und Freie Demokraten üben Kritik an Fußfessel-Plänen

Die hessische Linke übte Kritik an den Plänen. Damit könne keine Gewalttat und kein Femizid verhindert werden, weil der Fußfesselsender erst dann aktiviert werde, wenn der Täter sich an die Wohnung des Opfers begebe. Poseck erklärte aber, Verbotszonen für Straftäter mit Fußfessel gebe es schon jetzt über das Haus des Opfers hinaus, zum Beispiel auf dem Weg zur Schule oder zum Kindergarten.

Auch die FDP-Fraktion im hessischen Landtag stellt die Effektivität der Fußfesseln für Frauenschläger infrage. Um Frauen wirklich vor Gewalt zu schützen, müsse eine bessere präventive sowie repressive Täter- und Täterinnenarbeit entwickelt werden. Außerdem müsse man die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen auf Landesebene schnell und umfassend umgesetzt werden.

Die Fußfessel kommt möglicherweise künftig auch bei häuslicher Gewalt zum Einsatz. © Rolf Oeser