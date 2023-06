Bündnis in Hessen mahnt: „Kinder brauchen Freiräume“

Von: Peter Hanack

Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Gewerkschaften sowie Eltern und Schüler:innen fordern eine anspruchsvolle Ganztagsbetreuung in Hessen. Vor allem, weil ab 2026 ein Rechtsanspruch besteht.

Eine gute Ganztagsbetreuung ist mehr als ein Mittagessen. Aber das gehört schon auch dazu. © Michael Schick

Eltern haben von Sommer 2026 an einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit. Zahlreiche Institutionen und Organisationen fordern nun, diese Zeit der Betreuung so zu gestalten, dass sie für die Kinder zu einem Gewinn wird.

Der Ausbau der Ganztagsbetreuung hat sowohl soziale, arbeitsmarktpolitische als auch pädagogische Gründe. Gleichzeitig mit deren flächendeckender Einführung gingen für die Kinder aber auch Freiräume und freie Zeit verloren, mahnt ein breites Bündnis von Kirchen, Gewerkschaften, Eltern, Schüler:innen und Wohlfahrtsverbänden.

Landesregierung in der Pflicht

Die Bündnispartner appellieren deshalb an Sozialminister Kai Klose (Grüne), Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sowie an die Verantwortlichen in Politik und Praxis in den Kommunen, anspruchsvolle Konzeptionen für den Ganztag zu entwickeln. Es sei noch offen, „ob die mit dieser weitreichenden Reform verbundene fortschreitende Institutionalisierung von Kindheit tatsächlich zu positiven Lebensbedingungen für Kinder beitragen wird“, heißt es in dem Appell.

Die Ganztagsbetreuung müsse ein „Raum zur Entfaltung persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung“ sein, dort solle Freude und Spaß erfahren werden können. Die Rechte der Kinder sowie ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen müssten im Fokus stehen. Nur dann könne der Ganztag einen wesentlichen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten.

Kinder brauchten aber auch künftig Freiräume außerhalb des Ganztags. Sie müssen die Freiheit haben, jenseits von Schule Freizeitbeschäftigungen und Interessen nachzugehen.

Der Appell und weitere Informationen unter kindgerechter-ganztag.de